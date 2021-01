In der Dschungelshow 2021 kämpfen zwölf Kandidaten um den Einzug ins Dschungelcamp 2022. An dieser Stelle halten wir Sie darüber auf dem Laufenden, wer die Show verlassen musste.



In dieser Bilderstrecke stellen wir Ihnen die Kandidaten genauer vor.



Ex-Bachelor Oliver Sanne darf noch auf den Einzug in den Dschungel hoffen.