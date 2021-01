IBES 2021 : Hier sehen Sie die „Dschungelshow“ im TV und Stream

Das Dschungelcamp findet trotz der Corona-Pandemie mit einer Ersatz-Show in Deutschland statt. Hier finden Sie alle Infos zu den Sendeterminen und der Übertragung im TV und Stream.

Wegen des Coronavirus wird das „Dschungelcamp“ mit „Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow“ ersetzt. Diese wird in Deutschland abgedreht. Der Gewinner der Show erhält ein Goldenes Ticket und kann damit an der kommenden Jubiläumsstaffel (Staffel 15) des Dschungelcamps teilnehmen. Diese soll 2022 in Australien gefilmt werden.