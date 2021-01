Dschungelshow 2021 : So siehts im Tiny House aus

So siehts im Tiny House aus

Düsseldorf 2021 ist auch bei RTL alles anders. Statt wie gewohnt in australischer Hitze brüten die Stars dieses Jahr eng aufeinander - in einem Tiny House. Wir werfen mit Ihnen einen Blick hinein.

Nicht nur die Umgebung ist anders - auch das Konzept hat sich 2021 etwas geändert. Gerade weil das TV-Event nicht in Australien stattfinden kann, hat sich außerdem nicht nur der Name geändert. Statt raus aus dem Dschungel wollen die Kandidaten vielmehr rein in den Dschungel. Dem Gewinner der „Dschungelshow“ winken nicht nur 50.000 Euro Preisgeld, sondern auch ein Ticket für das Dschungelcamp 2022.