Dschungelcamp-Moderator : Daniel Hartwich – vom Radio zum Fernsehen

Köln Er wirkt leicht ausgeflippt, liebt Ironie und scheint immer gut gelaunt. Die Rede ist von Sonja Zietlows Konterpart im Dschungelcamp-Moderatorenduo: Daniel Hartwich. Doch wer ist Hartwich überhaupt? Wo kommt er her und was hat er gelernt? Hier gibt’s die Antworten.

Hartwich (geboren am 18. August 1978) stammt aus Frankfurt, wuchs dort auf und ging dort zur Schule. Nach seinem Abitur 1998 studierte er Germanistik und Politikwissenschaft an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in seiner Heimatstadt