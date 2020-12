Einer der Kandidaten, über deren Teilnahme an dem Format spekuliert wird, ist Oliver Sanne. Das berichtet die „Bild“-Zeitung am Dienstag (Bezahlinhalt). Er arbeitet als Model und Fitnesstrainer. Bekanntheit erlangte er als „Mister Germany“ 2014. Im Jahr darauf war er der „Bachelor“ in der gleichnamigen RTL-Sendung.