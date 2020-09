Wegen Corona : Dschungelcamp wird 2021 in Nordwales gedreht

Auf in den „walisischen Dschungel“: Die Teilnehmer der 15. Staffel von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ werden wegen der Corona-Pandemie nach Wales statt nach Australien reisen.

Lange wurde spekuliert, jetzt ist die Entscheidung gefallen: Die 15. Staffel von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ wird 2021 wegen der Corona-Pandemie in Wales statt in Australien gedreht. Das teilte RTL am Freitag mit.

„In einer Zeit, in der so vieles anders ist, als wir alle es gewohnt sind, küren wir den Dschungelkönig eben einmal anders. Australien scheidet derzeit für die Produktion aus, so wie für uns alle Urlaubsreisen in entfernte Länder schwierig oder gar nicht möglich sind. Doch deswegen diese tolle Show nicht zu machen, kommt für uns und unseren Produzenten-Partner ITV überhaupt nicht in Frage. Wir wollen unbedingt im Januar mit 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!' wieder On-Air sein und sind der Überzeugung, dass wir dies in der aktuellen Situation in Wales sehr gut umsetzen können“, so RTL-Geschäftsführer Jörg Graf.