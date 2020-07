Wegen Corona-Pandemie : Findet das Dschungelcamp nicht mehr in Australien statt?

Düsseldorf Die Corona-Pandemie sorgt auch für neuartige Zustände in der TV-Branche. Nun steht die Diskussion im Raum, ob der britische Ableger des Dschungelcamps auf einen anderen Ort ausweicht. Das hätte auch Folgen für die deutsche Version „Ich bin ein Star - holt mich hier raus“.

Seit dem Beginn der Sendung „Ich bin ein Star – holt mich hier raus“ im Jahr 2004 ist der Drehort am anderen Ende der Welt – in Murwillumbah in Australien. Alle 14 Dschungelkönige wurden dort gekrönt. Nun könnte die nächste Staffel, die im Januar 2021 stattfinden soll, aber woanders gedreht werden. Das berichten mehrere britische Medien. Der Grund: der deutsche Rechteinhaber RTL teilt sich das Camp in Murwillumbah mit der britischen Ausgabe „I’m a celebrity – get me out of here“. Weil die britische Version allerdings jedes Jahr im November ausgestrahlt wird, gibt es anlässlich der Corona-Pandemie erste Gedankenspiele, auf einen anderen Ort auszuweichen. Der britische „Mirror“ bringt so zum Beispiel Stirling Castle in Schottland ins Spiel. Und die Frage, die sich die deutschen Fans stellen: Ist der Urwald in Australien nun Geschichte? Begrüßen die Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich künftig mit schottischem anstelle eines australischen Akzents?