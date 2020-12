Sendetermine, Kandidaten, Übertragung : Alle Infos zum Dschungelcamp 2021 auf einen Blick

Murwillumbah „Das Dschungelcamp“ soll 2021 trotz der Corona-Pandemie stattfinden. Es gibt allerdings noch einige ungeklärte Fragen. Hier finden Sie alle Infos, die bereits feststehen.

Im Januar 2021 wird das Dschungelcamp ausgestrahlt. Aktuellen Meldungen zufolge soll es doch nicht, wie zunächst angekündigt, in Wales stattfinden. Grund dafür sind die steigenden Corona-Infektionszahlen in Großbritannien.

Die vorherigen Jahre war die Sendung in Australien gedreht worden. Komplett abgesagt soll die Sendung aber zur großen Freude der Fans nicht werden. Fest steht: Das Dschungelcamp 2021 wird anders als jemals zuvor.

Wird das Dschungelcamp 2021 abgesagt?

RTL-Chef Jörg Graf erklärte dazu in der offiziellen Pressemitteilung von RTL: „Liebe Kakerlakenfreunde, der Dschungel ist nicht abgesagt, es wird auch 2021 eine Dschungelshow stattfinden. Die aktuelle Coronalage zwingt uns tagtäglich am Konzept zu arbeiten, um das für alle Beteiligten sicher hinzubekommen.“

Wird das Dschungelcamp nächstes Jahr stattdessen in Deutschland gedreht werden? Hier lesen Sie die aktuellen Entwicklungen zur Show.

Wann findet das Dschungelcamp 2021 statt?

Demnach wird „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“ erst im Jahr 2022 in Australien gedreht. Das Dschungelcamp 2021 startet am 15. Januar bei RTL. Insgesamt werden 15 Folgen ausgestrahlt, die täglich live um ab 22:15 Uhr laufen.

Sendetermine: Wann läuft das Dschungelcamp 2021?

Wer moderiert das Dschungelcamp 2021?

Bei den Gastgebern des Dschungelcamps hat sich wie in den Vorjahren nichts geändert. Nach dem Tod von Dirk Bach im Oktober 2012 moderieren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich auch die neue Staffel gemeinsam.

Diese Kandidaten könnten ins Dschungelcamp 2021 ziehen

Anfang Januar ziehen zwölf Kandidatinnen und Kandidaten ins Dschungelcamp. Es wird bereits eifrig spekuliert, wer das sein könnte. In der Diskussion sind bisher folgende Namen gefallen:

So können Sie das Dschungelcamp live im TV oder im Live-Stream sehen

In den vergangenen Jahren sendete RTL eine Wiederholung der Folge jeweils nach dem Nachtjournal um 0.30 Uhr. In der Mediathek von RTL „TV Now“ ist die Sendung im Livestream zu sehen und die Folgen stehen auch im Nachhinein für eine Dauer von 14 Tagen auf Abruf bereit.

Wie oft gab es das Dschungelcamp schon?

Die erste Folge von „Ich bin ein Star – holt mich hier raus“ lief am 9. Januar 2004. Mit Pausen in den Jahren 2005, 2006, 2007 und 2010 wird das Camp jedes Jahr ausgestrahlt. Seit dem Start ist auch Moderatorin Sonja Zietlow dabei. Daniel Hartwich folgte auf den verstorbenen Dirk Bach, der bis zu seinem Tod 2012 mit Zietlow durch die Sendung aus dem australischen Dschungel führte. Im nächsten Jahr findet aufgrund von Corona eine Spezial-Staffel der legendären TV-Show statt.

Wo wird das Dschungelcamp 2021 gedreht?

Die vergangenen Jahre wurde das Dschungelcamp nicht wie anzunehmen wäre im australischen Urwald, sondern in einer TV-Anlage in Murwillumbah gedreht. Der Ort befindet sich in der Nähe von Brisbane und Gold Coast.