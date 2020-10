Sendetermine, Kandidaten, Übertragung : Alle Infos zum Dschungelcamp 2021 auf einen Blick

Murwillumbah Die 15. Staffel von „Ich bin ein Star - holt mich hier raus!“ soll trotz der Corona-Pandemie 2021 stattfinden. Es gibt allerdings noch einige ungeklärte Fragen. Hier finden Sie alle Infos, die bereits feststehen.

Im Januar 2021 wird die 15. Staffel von „Ich bin ein Star – holt mich hier raus“ ausgestrahlt. Aktuellen Meldungen zufolge soll es doch nicht, wie zunächst angekündigt, in Wales stattfinden. Grund dafür sind die steigenden Corona-Infektionszahlen in Großbritannien.

Die vorherigen Jahre war die Sendung in Australien gedreht worden. Komplett abgesagt soll die Sendung aber zur großen Freude der Fans nicht werden.

Wird das Dschungelcamp 2021 abgesagt?

RTL-Chef Jörg Graf erklärte dazu in der offiziellen Pressemitteilung von RTL: „Liebe Kakerlakenfreunde, der Dschungel ist nicht abgesagt, es wird auch 2021 eine Dschungelshow stattfinden. Die aktuelle Coronalage zwingt uns tagtäglich am Konzept zu arbeiten, um das für alle Beteiligten sicher hinzubekommen.“

Wird das Dschungelcamp nächstes Jahr stattdessen in Deutschland gedreht werden? Hier lesen Sie die aktuellen Entwicklungen zur Show.

Es gibt einige offene Fragen zur neuen Staffel. Wir haben alle Infos rund um das TV-Spektakel für Sie gesammelt und werden diese ergänzen, sobald es neue Informationen gibt.

Wann findet das Dschungelcamp 2021 statt?

Das Geheimnis um den Start-Termin hat RTL bisher noch nicht gelüftet. Allerdings soll die neue Staffel wie üblich Anfang Januar starten. Die vorherigen Staffeln wurden immer zum ersten Mal an einem Freitag ausgestrahlt, weshalb vermutlich der 8. oder 15. Januar 2021 dafür in Frage kommen.

Sendetermine: Wann läuft das Dschungelcamp 2021?

Sobald die Sendetermine von „Ich bin ein Star - holt mich hier raus!“ feststehen, werden wir Sie hier darüber informieren. Bis dahin finden Sie hier alle aktuellen Infos zum Dschungelcamp.

Wer moderiert das Dschungelcamp 2021?

Bei den Gastgebern des Dschungelcamps hat sich wie in den Vorjahren nichts geändert. Nach dem Tod von Dirk Bach im Oktober 2012 moderieren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich auch die 15. Staffel gemeinsam. Sie werden die Zuschauer aus Wales begrüßen und durch die Sendung führen.

2013 wurden die beiden Moderatoren sogar mit dem Deutschen Comedypreis ausgezeichnet. Für die Texte sind Moderator und Autor Michael „Micky“ Beisenherz gemeinsam mit Zietlows Ehemann Jens Oliver Hass verantwortlich.

IBES 2021 – diese Kandidaten ziehen ins Dschungelcamp 2021

Anfang Januar ziehen zwölf Kandidatinnen und Kandidaten ins Dschungelcamp. Es wird bereits eifrig spekuliert, wer das sein könnte. In der Diskussion sind bisher folgende Namen gefallen:

Harald Glööckler Zoe Zaip Filip Pavlovic Lucas Cordalis Claudia Effenberg Tina Ruland Lisha Savage

So können Sie das Dschungelcamp live im TV oder im Live-Stream sehen

Im TV läuft die Auftaktfolge zur Prime-Time ab 21 Uhr. Ab Start können Zuschauer jeden Abend für 14 Tage dem TV-Spektakel folgen.

In den vergangenen Jahren sendete RTL eine Wiederholung der Folge jeweils nach dem Nachtjournal um 0.30 Uhr. In der Mediathek von RTL „TV Now“ ist die Sendung im Livestream zu sehen und die Folgen stehen auch im Nachhinein für eine Dauer von 14 Tagen auf Abruf bereit.

Außerdem wird RTL wahrscheinlich auch 2021 wieder die Aftershow „Die Stunde danach“ ausstrahlen. Darin diskutieren verschiedene Gäste nach der ausgestrahlten Folge über die aktuellen Ereignisse im Dschungelcamp.

Wie oft gab es das Dschungelcamp schon?

Die erste Folge von „Ich bin ein Star – holt mich hier raus“ lief am 9. Januar 2004. Mit Pausen in den Jahren 2005, 2006, 2007 und 2010 wird das Camp jedes Jahr ausgestrahlt. Seit dem Start ist auch Moderatorin Sonja Zietlow dabei. Daniel Hartwich folgte auf den verstorbenen Dirk Bach, der bis zu seinem Tod 2012 mit Zietlow durch die Sendung aus dem australischen Dschungel führte. In diesem Jahr findet die 15. Staffel der legendären TV-Show statt.

Wo wird das Dschungelcamp 2021 gedreht?

Die vergangenen Jahre wurde das Dschungelcamp nicht wie anzunehmen wäre im australischen Urwald, sondern in einer TV-Anlage in Murwillumbah gedreht. Der Ort befindet sich in der Nähe von Brisbane und Gold Coast.

Doch aufgrund der Corona-Pandemie ist in diesem Jahr alles anders: Im August wurde bereits die 20. Staffel der britischen Version ins Vereinigte Königreich verlegt. Auch die deutsche Staffel sollte zunächst in Wales stattfinden. Aufgrund der steigenden Coronazahlen wird es nun wahrscheinlich in Deutschland gedreht werden. Es bleibt spannend...

Welche Kandidaten mussten die meisten Dschungelprüfungen absolvieren?

Es gibt einen neuen Rekord! 2020 musst Danni Bücher zu zwölf Prüfungen antreten. Zuvor war Model Larissa Maroldt die unangefochtene Spitzenreiterin: 2014 musste sie zehn Prüfungen absolvieren.

Gisele Oppermann musste 2019 gleich neun Mal ran. 2013 durfte Georgina Fleur sieben Mal ran. Und Dschungelkönig Menderes Bagci musste 2016 sechsmal eine Prüfung absolvieren - darauf ein Danke!

Das sind die ehemaligen Dschungelcamp-Gewinner

Es gab bisher 14 Dschungelcamp-Gewinner.

2020: Prince Damien

2019 Evelyn Burdecki

2018 Jenny Frankhauser

2017 Marc Terenzi

2016 Menderes Bagci

2015 Maren Gilzer

2014 Melanie Müller

2013 Joey Heindle

2012 Brigitte Nielsen

2011 Peer Kusmagk

2009 Ingrid van Bergen

2008 Ross Antony

2004 Desiree Nick

2004 Costa Cordalis

