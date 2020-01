Tag 6 im Dschungelcamp : Legat liest Kafka

Foto: TVNOW/Stefan Menne 13 Bilder Elena und Danni im „Verließ Navidad“.

Murwillumbah Noch ist nicht mal Halbzeit, doch schon jetzt greift in Down Under der Dschungellagerkoller um sich. Einziges Highlight: Ex-Camper Thorsten Legat, der Kafka auf seine eigene Art und Weise interpretiert.

Nur eine Stunde dauert das Dschungelcamp an Tag sechs – es ist die bislang kürzeste Folge der Staffel. Und, wenn man mal ganz ehrlich ist: Das ist auch gut so. Denn wie in jedem Jahr gehen in dieser Phase zwischen Einzugs-Euphorie und Dschungelkronen-Schlussspurt den Showmachern die Ideen und den Kandidaten die Puste aus. Daher die Zusammenfassung von Folge sechs auch hier in aller Kürze:

Elena Miras und Danni Büchner versagen in der Dschungelprüfung – schon wieder. Schuld daran ist hauptsächlich Danni – schon wieder. Das Ergebnis: zwei mickrige Sterne. Der Hunger im Camp wächst.

Die anderen Kandidaten haben genug von der jammerlappigen und selbstdarstellerischen „Danni-Show“ der Büchner-Witwe. Es formiert sich Widerstand gegen die Sendeminuten-Abgreiferin Nummer eins. Sonja Kirchberger gibt die Rädelsführerin.

Thorsten Legat liest 20 Minuten lang Kafka – aber nicht die Texte des Schriftstellers, sondern nur dessen Namen: „Kafka, Kafka, Kafka…“ Dass das hier Erwähnung findet, sagt schon alles über Spannung und Qualität von Folge sechs.

Foto: TVNOW/Arya Shirazi 26 Bilder Dschungelcamp 2020: Das sind die Kandidaten.

Sie sehen: Das Dschungelcamp am Mittwochabend ist alles andere als eine schöne Bescherung. Da nützt es auch nichts, dass die Dschungelprüfung „Verlies Navidad“ heißt. Und um noch eine dritte Weihnachtsanspielung unterzubringen: Elena geht draus keinesfalls als „Oh, du Fröhliche“ hervor.

Denn schon vor der Dschungelprüfung in dem düsteren Verlies mit allerlei Getier ist sie die Blasseste der dahinvegetierenden Dschungelcamper. Auf dem Rückweg muss sie sich setzen, Schwindelanfall. Der Grund für Elenas Zustand liegt auf der Hand: „Wir sind alle müde, so wenig Essen, langsam wird es ernst.“ Der Dschungellagerkoller greift um sich.

Gibt es noch Hoffnung? Für den Moment nein. Das Einschalten lohnt wohl erst wieder an dem Tag, an dem nicht mehr die Zuschauer entscheiden, wer (also Danni Büchner und Elena Miras) in die Dschungelprüfung muss. Das wäre gleich in mehrfacher Hinsicht positiv: Weniger Sendezeit für die nervtötende Danni, mehr Sterne und Essen für die Camper, weniger Lethargie und Dschungellagerkoller – mehr Unterhaltung für die Zuschauer!

++++14. Januar 2020++++

Tag 5: Der Prince besteigt den Thron - „Ich mache jetzt groß“

Ja ja, es war langweilig. Aber was lange währt, wird endlich gut. Denn das Dschungelcamp ist wie ein Harzer Roller, das muss erstmal reifen. An Tag 5 haben die Protagonisten nun ihre Rolle im Camp gefunden. Jeder weiß nun, was er zu tun hat: lästern.

Gleich zu Beginn die große Erleichterung, der Prince besteigt den Thron. „Ich mache jetzt groß“, sprach’s und verschwand. Der Haufen ist weg, lange lebe der Haufen. Doch die Freude verbreitete sich nicht im Volke. Danni ist das alles zu viel Nähe, außerdem wollte sie gerade Zähneputzen. Und überhaupt sucht sie ihren Hut: „Scheiße“. Im Dreck schlafen muss sie auch noch. Wie gut, dass sie als einzige Campbewohnerin in den Genuss einer Ablenkung kommt. Dschungelprüfung. Die Hoffnung auf Essen treibt’s an.

Blöd nur, dass alle draußen die drinnen lieber hungern sehen wollen. Du bist nicht du, wenn du hungrig bist, lautet eine bekannte Werbebotschaft. Im Dschungel kehrt erst der leere Magen das wahre Ich nach außen. Und Danni kehrt erwartungsgemäß ohne Stern vom „Gefahrstuhl“ zurück. Als sie die Schlange erblickte, spie sie den verbotenen Satz hinaus.

Mit der Aussicht auf kein Essen beginnen die Spielchen. Zielscheibe Danni: „Es wird halt nicht besser, wenn man sich darin suhlt“, predigt Raúl. „Danni ist nicht richtig. Sie ist falsch. Sie zeigt nicht ihr wahres Ich“, offenbart Elena und Sonja Kirchberger unterstellt Danni falsche Tränen.

Danni heult sich bei Sven Ottke aus, beklagt zu wenig Unterstützung der anderen Camper und beschwert sich über die Zuschauer: „Die geben jeden Tag 50 Cent für mich aus. Die Idioten.“ Man wolle sie leiden sehen. Moment. Sind die Prüfungen nicht eigentlich dazu da, dass die Teilnehmer über sich hinauswachsen können? Egal.

Foto: RTL 39 Bilder Die Promis mit den meisten Dschungelprüfungen.

Zeit für Ablenkung. Im vergangenen Jahr veranstaltete der Yotta einen Grundkurs in „Postkarten-Phrasen dreschen und dabei irgendwas mit den Armen machen“, in diesem Jahr bietet die hohe Ü50-Dichte nur eines an: Seniorenturnen mit Boxweltmeister. Auf den Rücken legen, Beine hoch und die Knochen knacken lassen. Sonja Kirchberger ist begeistert, träumt davon, dass „Svenni“ ihr eine private Gymnastikstunde verpasst. „Ich würde gerne mal mit Svenni so richtig trainieren. Ich liebe das, wenn ich meinen Körper spüre.“ Dass es nicht erotischer wird, spürt auch der Trainer höchstpersönlich: „Das war mein Highlight des Tages“, sagt der Boxweltmeister. Richtig so, denn wenn du nichts erwartest, dann kannst du auch nicht enttäuscht werden.

Und so kam es, dass zehn von elf Dschungelcampern irgendwann fröhlich Bohnenwasser schlabbern und die Konsistenz loben. Als Raúl und Anastasiya dann sogar noch eine Zitrone beim Rätselspiel ergattern, träumen alle von einem besseren Leben.

Einzig für Claudia Norberg haben sich die Lebensumstände im Dschungel verbessert. Denn in den eigenen vier Wänden erwarten sie zwei Teenager und ihr Mann, von dem sie de facto zwar getrennt ist, der immer noch zusammenlebt. „Warum“, fragt Sven völlig entgeistert. „Völlig pervers, die ganze Nummer.“ Er rät zu einer Scheidung und einem Anwalt. Doch warum Claudia überhaupt mit dem Wendler verheiratet war, fragt keiner.

Und so endet Tag 5 wie er angefangen hat: Danni wird auch für die nächste Dschungelprüfung nominiert, gemeinsam mit Elena. Trotz der Androhung der Moderatoren, dass Thorsten Legat dann Kafka lesen werde. Wir freuen uns auf beides.

++++14. Januar 2020++++

Die Wendler-Bombe ist eine große Luftnummer

Glaubt man den Erzählungen von Claudia Norberg, lief die Trennung von ihrem Ex Michael Wendler wie folgt ab: Man habe sich nach 29 Ehejahren einfach auseinander gelebt. Es habe "Differenzen" gegeben und dann habe sich der heute 47-Jährige in eine andere verliebt - die 28 Jahre jüngere Laura Müller. "Die neue Frau war der Trennungsgrund", sagte Claudia Norberg an Tag eins im Camp, das Auseinandergehen sei aber komplett einvernehmlich verlaufen.

Doch dann der Auftritt von Mitcamperin Elena Miras. Die meint, dass es zwei Versionen von der Geschichte gebe und geht damit seit dem Einzug im australischen Urwald hausieren. In chronologischer Reihenfolge:

"Ich stehe auf der Seite von Laura und Michael."

"Das wird eine kleine, vielleicht auch eine größere Bombe, die platzen wird. Es tickt schon!“

„Du hast gesagt, Laura ist gekommen und er hat dich verlassen. Aber das war ja gar nicht so. Der Grund war etwas völlig anderes. Da ist etwas passiert und deswegen habt ihr euch getrennt."

"An ihrer Stelle hätte ich auch richtig Schiss, dass die Wahrheit ans Licht kommt."

Welche Wahrheit? Das fragen sich die Zuschauer jetzt schon seit Tag eins - auch weil Elena das Thema immer wieder ausgräbt. Dabei ist die Wendler-Bombe nichts als eine große Luftnummer. Es ist schon seit Monaten bekannt, was aus Sicht des Schlagersängers zum Ehe-Aus mit Claudia Norberg geführt hat. Denn der Wendler nahm im Juli 2019 gemeinsam mit Teenie-Freundin Laura Müller am "Sommerhaus der Stars" teil. Dort sagte er auf Claudia Norberg bezogen: "Und dann nachher hat sie es gemacht.“ Mit-Kandidatin Kate Merlan, die damalige Freundin von Ex-„Caught In The Act“-Sänger Benjamin Boyce, fragte: „Dich betrogen oder was?“. Und der Wendler nickte.

Claudia Norberg hat sich zu diesen Fremdgeh-Vorwürfen bis heute nicht geäußert. Ob sich das im Dschungelcamp 2020 noch ändert? Elena Miras zumindest wird es wohl weiterhin versuchen.

++++14. Januar 2020++++

Tag 4: Der Fisch stinkt vom Kopf her

„Der Fisch stinkt vom Kopf her“ – diese Redewendung besagt, dass die Ursache eines Problems auf der oberen Ebene, also bei der Führung, zu finden ist. Im Falle des RTL-Dschungelcamps heißt sie aber zunächst einmal genau das, was dort Wort für Wort steht: An Tag vier stinkt der Fisch vom Kopf her – und zwar vom Kopf von Kandidatin Elena Miras.

Die muss gemeinsam mit Danni Büchner zur Dschungelprüfung „Heißer Stuhl“ antreten. Dabei sitzt Elena auf einem Brett über einem Becken voller stinkender Fischabfälle. Der Bikini sitzt zwar, Elena allerdings nicht sehr lange. Denn bei der Dschungelprüfung sind Feingefühl und Köpfchen gefragt – etwas, mit dem die kreischenden Kandidatinnen am Montagabend nicht wirklich aufwarten können. Und so plumpst Elena ein ums andere Mal in den Ekel-Bottich. Bedanken darf sich die fischig vom Kopf her stinkende Schweizerin dafür bei der mal wieder kopflos, panisch auftretenden Danni Büchner. Mehr oder minder nach dem Motto „Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn“ erspielen Elena und Danni immerhin fünf von elf Sternen.

Der nächste, der zutage bringt, dass er nicht mehr der frischeste Dschungelcamper ist, ist Sven Ottke. Der 52-Jährige sinniert übers Älterwerden. „Dann merkst du, dass der Körper das nicht mehr hergibt, was in deinem Kopf vorgeht. Die Differenz zwischen Körper und Geist wird immer größer“, stellt er fest und befindet: „In meinem Kopf bin ich jung.“ Dass das nur bedingt stimmen kann, zeigt der Ex-Boxer allerdings in der nächsten Szene."

Denn Sven Ottke bringt es nach inzwischen vier Tagen immer noch nicht zustande, sich die Namen seiner zehn Mitcamper zu merken. Für ihn heißen die anderen Kandidaten laut seiner eigenen Aufzählung unter anderem Helmut, Michael, Anna-Lena und „die, die von ihrem Ehemann verlassen wurde“. Außerdem gibt es da noch „den, der mit Prince Damien Nachtwache gemacht hat“. Immerhin ein richtiger Name war dabei. Bravo.

Ein weiterer Fisch im trüben Teich der Dschungelcamper ist Marco Cerullo. Der versteht die Regel, dass nachts immer zwei Camper die Feuerstelle bewachen müssen, einfach nicht. Aber nicht im Sinne von „die Regel hinterfragen“, sondern mehr im Sinne von „häää?“. „Sobald es hell ist, ist die Nacht doch rum. Ist das richtig?“, fragt der ratlose Marco. Dann versucht er noch „zwischen den Zeilen“ zu lesen, nur um am Ende zu diesem Ergebnis zu kommen: „Tag ist dann, wenn die Sonne untergeht.“ Alles klar.

Doch nicht nur in Australien, auch in Deutschland stinkt der Fisch vom Kopf her. Anders ist nicht zu erklären, dass die Zuschauer schon wieder – zum vierten Mal in Folge – Danni Büchner in die Dschungelprüfung wählen. Dabei sagt sie sogar in die Kamera, dass sie sich über jede Sendeminute, in der sie ihre nervtötende „Danni-Show“ abziehen kann, freut. Und die Zuschauer tun ihr auch noch den Gefallen anstatt mal für etwas Abwechslung zu sorgen.

Genau das ist es, was dem Dschungelcamp bei seiner inzwischen 14. Staffel fehlt: Abwechslung. Und damit gilt „Der Fisch stinkt vom Kopf her“ immer mehr auch für „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ als Ganzes. Die Showmacher lassen sich kaum Neuerungen einfallen, es ist immer das gleiche – völlig egal, ob Dschungelprüfung, Schatzsuche oder schlecht gescriptete Streitereien. Klar: Der Mensch sehnt sich nach Beständigkeit. Aber das Dschungelcamp ist nicht mehr be-, sondern rückständig. Es fehlt an frischen Ideen und neuen Konzepten, die den immer offensichtlicher schwindenden Schwung zurückbringen könnten.

Der einzige Lichtblick in dieser langweiligen Staffel ist bislang Ex-Camper Thorsten Legat: Der fehlt zwar in Folge vier und lief auch in den Tagen zuvor nur ein paar Mal grinsend oder mit Motto-Shirts durchs Bild – aber immerhin waren seine Auftritte mal etwas, mit nicht unbedingt zu rechnen war. Als Innovation für die Dschungelcamp-Rettung geht das Legat-Comeback natürlich trotzdem nicht durch. Denn wenn man mal ganz ehrlich ist: Auf die flachgründigen Sprüche des Ex-Kandidaten passt der in diesem Text viel beschworene Ausspruch ja irgendwie auch.

++++13. Januar 2020++++

War Anastasiyas Entschuldigung im Dschungelcamp eine Lüge?

Während die D-Promis im Dschungelcamp ihre eigenen Süppchen köcheln, versucht mal wieder ein übriggebliebener Z-Promi von außen den Brei zu verderben. Die Rede ist von Ennesto Monté, Ex-Freund von Dschungel-Camperin Anastasiya Avilova. Bekannt wurde er unter anderem durch seine Teilnahme bei der Nackt-Show "Naked Attraction" und machte dort vor allem durch eine Penis-Vergrößerung von sich Reden. Außerdem ersteigerte er eine Beziehung mit der Dschungel-Fürstin Helena Fürst und war mit ihr im "Sommerhaus der Stars" zu sehen. Zum Dschungelcamp hat es noch nicht gereicht - ganz im Gegensatz zu seiner neuesten Verflossenen Anastasiya.

Das Model und Reality-TV-Sternchen war acht Wochen mit Ennesto Monté zusammen. Nach der Trennung dichtete sie ihm öffentlichkeitswirksam eine Beziehung mit Danni Büchner, der Witwe des Kult-Auswanderers "Malle Jens", an. Im Dschungelcamp entschuldigte sie sich dafür bei ihrer Mitcamperin Danni. Alles eine Farce - behauptet jetzt Ennesto Monté: „Anastasiya würde jetzt die Kratzer ausfahren lassen, ihre Krallen. Das ist Anastasiya. Sie ist sehr emotional, sehr temperamentvoll.“ Zum Beweis, dass ihre demütige Entschuldigung nicht ernst gemeint gewesen sein könne, fasst er sich im RTL-Video an den Rücken und lacht anzüglich: „Ich habe immer noch einige Kratzer von ihr, weil sie so eine Wilde ist.“

Dass der Zoff zwischen Anastasiya und Danni im Dschungelcamp noch einmal hoch kocht, ist unwahrscheinlich. Beide Camperinnen wirken so, als ob sie damit abgeschlossen haben. Da kann sich Ennesto Monté noch so sehr wünschen, wieder im Mittelpunkt zu stehen: „Die sollen aufeinander losgehen.“ Dafür muss er sich schon eine neue Ex-Freundin suchen.

Das sind die Promis mit den meisten Dschungelprüfungen.

++++13. Januar 2020++++

Tag 3 im Dschungelcamp: Die große „Danni-Büchner-Show“ – und täglich grüßt das Dschungeltier



Dritter Tag, selbes Bild: Danni Büchner. Wer beim RTL-Dschungelcamp einschaltet, kommt auch in der dritten Folge einfach nicht an der Witwe des Kult-Auswanderers „Malle Jens“ vorbei. Die schnappt sich Sendeminute um Sendeminute und strapaziert die Zuschauernerven mit kreischender Hysterie, kleinkindlichem Herumgejammer und vor allem kaum auszuhaltender Selbstdarstellung. Oder wie sie selbst sagt: „Das wird hier noch eine Danni-Show.“

Füllhorn ihrer Selbstbestätigungs-Kur ist ihre erneute Wahl in die Dschungelprüfung. Zum zweiten Mal wurde sie von den Zuschauern hineingewählt, insgesamt ist es am Sonntagabend schon ihr vierter Kampf um die Sterne. Es läuft also eigentlich alles wie immer: Die Zuschauer suchen sich die Kandidatin aus, die am zuverlässigsten versagt – um das bestellte Scheitern in der Dschungelprüfung dann gemütlich von der Couch aus zu beobachten. Das Problem: Danni Büchner redet sich die eigene Unbeliebtheit einfach schön. „Das ist doch gut, das ist meine Zeit, meine Sendezeit“, sagt die Fünffachmutter. „Der Zuschauer beschäftigt sich also mit mir – das hat ja auch was. Also scheine ich ja nicht so uninteressant oder langweilig zu sein.“ Eigentlich will man ihr allein schon wegen dieser Aussagen gar nicht erst den Gefallen tun, sich überhaupt weiter mit ihr zu beschäftigen. Doch es geht leider nicht anders. Schuld daran sind gleich zwei Personengruppen.