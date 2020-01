„Ge-Fahrstuhl“ heißt die Dschungelprüfung, zu der Danni Büchner an Tag 5 des RTL-TV-Camps antreten muss. Es ist das vierte Mal in Folge, dass die Zuschauer sie in die Prüfung gewählt haben. Hier sprechen ihr Sonja Zietlow, Daniel Hartwich und Dr. Bob (v.l.) Mut zu, um die Prüfung überhaupt anzutreten.