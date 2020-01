Regeländerung wegen Bränden in Australien : Auf eine Sache müssen die Dschungelcamper dieses Jahr verzichten

Murwillumbah Wegen der schweren Waldbrände in Australien muss die RTL-Show „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ ohne den traditionellen Camp-Mittelpunkt auskommen.

Es werde „diesmal nur gasbetriebenes Feuer geben“, teilte der Sender auf Anfrage mit. Auch die britische Ausgabe der Show „I'm a celebrity - Get me out of here“ hatte im vergangenen Monat bereits auf ein offenes Feuer verzichtet. Die Kandidaten bereiteten ihr Essen auf einem Gaskocher zu. Es war das erste Mal in der 17-jährigen Geschichte der britischen Show, dass das berühmte Feuer fehlte, wie englische Medien berichteten.