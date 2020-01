Finale im Dschungelcamp 2020 : Warum trotz weiblicher „Dominanz“ nur eine Frau im Finale ist

Murwillumbah Fast die ganzen zwei Wochen haben Frauen das Geschehen im Dschungelcamp dominiert: Bei den Diskussionen um Dannis Gejammer, Elenas Gezeter und Sonjas Lästerei blieb für die Urwald-Männer kaum Sendezeit. Und doch hat es nur eine Frau ins Finale geschafft. Warum ist das so?

Die „Danni-Show“, Diskussionen um Claudia Norberg und ihren Ex-Wendler, erstaunliche Enthüllungen über Elena und das Jugendamt und eine lästernde Venusfalle Sonja Kirchberger: In der diesjährigen Staffel des RTL-Dschungelcamps waren es vor allem die Frauen, die Schlagzeilen machten. Gut, Schauspieler Raúl Richter spielt Klavier - und hat aus Elenas Flasche getrunken. Aber sonst? Die Männer hatten im Kampf um Sendezeit im australischen Dschungel und Schlagzeilen in deutschen Medien keine Chance.

So verwundert es nicht, dass mit dem früheren „Bachelor in Paradise“-Kandidaten Marco Cerullo als erster Kandidat ein Mann aus der Show flog. Ex-Minister Günther Krause verschwand sogar schon an Tag eins aus gesundheitlichen Gründen. Auch der frühere Profiboxer Sven Ottke, Ex-„Gute Zeiten, schlechte Zeiten“-Darsteller Raúl Richter und Antiquitätenhändler Markus Reinecke konnten sich erst mit der Zeit und bei schwindender Konkurrenz positionieren.

„Selten haben in einem Camp die Männer so eine geringe Rolle gespielt wie diesmal“, sagt auch die Medienwissenschaftlerin Joan K. Bleicher von der Uni Hamburg. Doch trotz allem steuert „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ auf einen männlich dominierten Showdown zu.

Denn nach dem überraschenden Aus der in unberechenbaren Abständen explodierenden Elena Miras wurde ihre Widersacherin, Auswanderer-Witwe Daniela („Kannst Du mich bitte Danni nennen?“) Büchner, die letzte Frau im Camp - ausgerechnet! War sie es doch, die 2020 so polarisierte wie niemand sonst in der Hängematte. Seit Freitagabend ist klar: Sie ist die einzige Frau unter den Top Drei und verhinderte das erste rein männliche Finale in der Geschichte der Show.

Aufmerksamkeit hatte sie zuhauf - aber auch die Sympathien? Die erste Woche bestimmte Büchner quasi im Alleingang. Als Witwe des ehemaligen Campers „Malle“-Jens Büchner sprach sie immer wieder über dessen Tod und ihren Umgang damit. So habe sie ihm am Sterbebett das Versprechen gegeben, im Dschungel mitzumachen.

Auf die Nerven ging sie Camp-Kollegen, den Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich sowie Zuschauern vor allem, weil sie unentwegt private Schicksalsschläge auflistete, jammerte, alles negativ sah und schlechte Stimmung verbreitete. Mit der Zeit baten sogar Hartwich und Zietlow das Publikum, ihnen Büchner in den Dschungelprüfungen zu ersparen - was wiederum deren Familie zu einem Aufschrei in der Boulevardpresse veranlasste.

Gleich zu Beginn hatten die Zuschauer Büchner zur würdigen Nachfolgerin von Dauer-Prüflingen wie Larissa Marolt, Gisele Oppermann und Georgina Fleur gekürt und wählten sie fortan Tag für Tag hinein in die Ekel-Prüfungen. Büchners Phobien gegen ungefähr alles, was im Dschungel kreucht und fleucht, befriedigten zuverlässig jeglichen Voyeurismus. Eine Prüfung brach sie sogar ab, bevor sie richtig angefangen hatte - Wasser auf die Mühlen derer, die immer wieder für sie anriefen. Die „Danni-Show“ war aus der Taufe gehoben.

Wie kann es nun sein, dass von den präsenten Damen im Camp nur noch eine einzige übrig geblieben ist und (ausgerechnet!) Büchner die Letzte war mit einer Chance auf ein bisschen Gender-Gerechtigkeit?

„Die Männer haben aus meiner Sicht deutlich weniger polarisiert als die Frauen. In den Dschungelprüfungen zeigten sie mehr Leistung“, sagt Medienexpertin Bleicher. „Insofern: The men take it all.“

Ein Blick in die Dschungel-Historie zeigt, dass die polarisierende Nervensäge - hieß sie nun Sarah Knappik, Larissa Marolt oder Hanka Rackwitz - es mit Ausnahme von Désirée Nick zwar weit, aber eigentlich nie auf den Thron schaffte. Sollte nach dieser weiblichsten aller Dschungel-Staffeln tatsächlich ein Mann die Lorbeeren einheimsen?

Boxer Ottke zum Beispiel, oder der sanfte Prince Damien, der es machen könnte wie Peer Kusmagk in der besten aller Dschungel-Staffeln von 2011. Damals ging Kusmagk als lachender, unparteiischer Dritter aus dem hoffnungslos in zwei Lager zerteilten Camp hervor. Für den Prince spricht in diesem Jahr nicht nur, dass er so nett ist. Er ist auch noch weise - stellte er doch kürzlich fest, dass „der Dschungel aus uns einfach kranke Wesen macht“.

Medienwissenschaftlerin Bleicher fällt es insgesamt schwer, Sympathie für einzelne Kandidaten aufzubringen. Ihre vernichtende Prognose: „Entweder scheinen sie psychologische Störungen zu haben, oder sie sind langweilig.“ Im vergangenen Jahr, so befindet sie, war es „deutlich unterhaltsamer“.

Auf die Quoten wirkt sich das bislang allerdings kaum aus. Die halten sich in dieser Staffel stabil bei einem Marktanteil zwischen 20 und 26 Prozent und etwa zwischen 4,5 und 5,5 Millionen Zuschauern. Am stärksten war der Auftakt vor zwei Wochen mit mehr als sechs Millionen Zuschauern.

++++25. Januar 2020++++

Wir haben es geschafft, heute ist ENDLICH ist Finale. Für alle die noch nicht im Mittelteil aufgegeben haben, sondern brav weitergeschaut haben. Chapeau. Doch heute ist die Danni-Büchner-Show endgültig vorbei, und das Dschungelcamp auch. Niemand hat in dieser Staffel so polarisiert wie die Büchner-Witwe. Wenn nicht durch Tränen, dann durch Lästern und durch hochstilisierte Freude über Etappensiege, für die man bei Sportfesten eine labbrige Teilnahmeurkunde und einen feuchten Händedruck bekommen hat (Oh mein Gott, Platz 6!!!!! OH MEIN GOTT PLATZ 5!!!!!!!!)

Wer die Show nicht guckt und sich das hier nur durchliest, um am Montag im Büro mit reden zu können. Hier noch einmal die Ausgangssituation für Tag 15:

Malle-Jens-Witwe Danni Büchner, Ex-GZSZ-Charme-Boy Raúl Richter, Trödelgott Markus Reinecke, DSDS-Sieger Prince Damien und Boxweltmeister Sven Ottke sind die Halbfinalisten vom Dschungelcamp 2020. Elena Miras musste gehen, was das Verhältnis zu den Geschlechtern stark ins Ungleichgewicht bugsierte. Danni allein unter Männern.

Und nu? Erstmal Inventur: „Sind ja nur noch Jungs“, stellt Prince Damien fest. „Sorry, ich bin auch noch da“, sagt Danni. „Ja, das meint er ja“, kontert Markus. „Die sind hier die Stiere“, lästert Danni später im Interview. „Wow, so stark.“ Und Männlichkeit bleibt ein Thema.

So stellt Markus fest: „Geil bin ich hier überhaupt nicht.“ Und dass, obwohl er in der realen Welt, den einen oder anderen Popograpscher abbekommt. Sagt er zumindest. Statt heißer Stimmung kommt im Camp also nur die Reibung auf, die entsteht, wenn zwei aneinander geraten - oder wahlweise drei. Denn Markus und Sven haben die Schnauze voll von Danni Büchner. Für Sven ist der Ofen endgültig aus, als er erfährt, dass Danni über ihn und Markus im Interview über sie gelästert hat („Alphamänner“) und für Markus, als Danni ihn mütterlich darauf hinweist, doch bitte den Spüllappen mitzunehmen. Er reagiert pampig. Sie auch.

Beide erklären sich die in ihren Augen unpassende Reaktion mit dem Geschlecht des jeweils anderen: „Frauen sind so“, „Männer können das nicht ab“. Die Mario Barth-Fans unter den Dschungelcamp-Guckern können beruhigt einen Schluck aus ihrer Schultenbräu-Dose nehmen und sich nickend, den Schaum von der Oberlippe wischen.

Immerhin, in der Dschungelprüfung „Creek der Sterne“ müssen sie als Team antreten und holen alle fünf Sterne. Vielleicht, weil Prince Damien, Camper der guten Laune, vorher seinen „Love and Peace, Wir machen uns das Leben schön“-Glitzerstaub verbal auf die Häupter seiner mies gelaunten Kollegen hat rieseln lassen. Völlig unberührt von den Schwingungen, ist er bis dato der einzige Campteilnehmer, der noch kein einziges böses Wort über die anderen verloren hat.

Anders als Danni Büchner, die im Dunkeln besonders gerne munkelt. Bei der Nachtwache mit Raúl lenkt sie das Gespräch auf den schlafenden Prinzen. Unter dem Deckmäntelchen der Anteilnahme plaudert sie brühwarm aus, dass Damien mit 29 Jahren noch immer Jungfrau sei. „Kein Sex?!?“ So fies, wie unangenehm. Wie wird Prince Damien darauf wohl reagieren wird, wenn er sich die Show anschließend nochmal angucken wird?

Noch planen die fünf Hinterbliebenen fürs Finale: Prince Damien will einfach noch eine Nacht im Dschungel schlafen und noch eine Prüfung machen. Und die Krone? Ja, die auch. In dieser Reihenfolge. Markus hätte am liebsten eine Männerrunde für den letzten Tag. Doch sein Traum wird sich nicht erfüllen. Als erster Finalist steht Prince Damien fest, gefolgt von Danni („OH MEIN GOTT“) und Trommelwirbel: Sven. Raúl belegt Platz 5 und muss das Camp verlassen, genauso wie Markus auch. Während Danni und Prince begeistert kreischen, steht Sven Ottke etwas verloren da, während Raúl und Markus sich aufraffen, um zu gehen. Er sieht aus, als wäre er am liebsten mitgegangen.

+++Was Elena Miras zum Rauswurf sagt+++

Sie hatte nicht damit gerechnet, viele Mitcamper nicht, auch für die Zuschauer kam der Rauswurf von Elena Miras an Tag 14 bei „Ich bin ein Star – holt mich hier raus“ irgendwie überraschend.

Die Krakelerin und Wutbombe nahm es auch nach dem Aus im Dschungelcamp nicht wirklich sportlich. Gegenüber RTL sagte sie: „Ich bin mega überrascht, dass ich gehen musste.“ Im Endeffekt sei es ihr egal. Schließlich „bin ich mir treu geblieben und die Zuschauer haben meine sentimentale Seite kennengelern“.

Jetzt ist sie erstmal froh, ihren Freund Mike Heiter und die gemeinsame Tochter zu sehen. Alles in allem sei Miras „stolz auf sich selbst“ wegen der Leistung im Camp. Das dürften vielleicht einige anders sehen. Man könnte ja mal Danni Büchner oder Sven Ottke fragen.

++++24. Januar 2020++++

Danni weint, Danni lästert

Was für den einen eine erfolgreiche Dschungelprüfung ist, bedeutet für alle anderen wieder kein Abendessen. Und auch andere Kandidaten versuchen sich nach knapp zwei Wochen Mangelernährung, stinkiger Mitbewohner und Camp-Koller, die Lage schön zu reden. Andere versuchen zu kitten, was bereits durch „Respektlosigkeit“ zerstört wurde. Außerdem kommen die Briefe für die verbliebenen Camper an. Gähn. Wie immer werden die Worte „Liebe“ „Stolz“ und „Bleib wie du bist“ inflationär oft gebraucht. Manche heulen, manche nicht und man erfährt, wie Sven Ottkes Kinder heißen - und vergisst es schnell wieder. Viel spannender sind da die Persönlichkeitsentwicklungen, die einige Kandidaten durchlaufen haben.

Danni weint, Danni lästert. Und neuerdings wählt sich Danni auch selbst in die Dschungelprüfung. Spoiler: Ihre Wahl war beschissen. Man sollte meinen, die Dschungelcamper seien mittlerweile ihren Reis und ihre Bohnen so satt, dass sie alles dafür tun würden, Sterne zu holen. Doch es stellt sich raus: Die Bohnendämpfe haben allen die Sinne vernebelt, sodass plötzlich „Miss Nullsterne“ herself beschwingt über die Hängebrücke schreitet, um die Prüfung anzutreten. Ja, sie hat sich selbst gewählt, aber irgendwer sonst muss es ja auch getan haben, oder? Im Camp wird gerätselt, wer da das Zünglein an der Waage war.

Dannis Erfolgshunger besteht nur so lange, bis sie erfährt, dass sie es mit Schlangen zu tun bekommt. Erwartbar, was dann passiert. Kreisch, kreisch, während die Minuten verrinnen und Prince Damien sich in einer Kiste mit Ratten die Käsefüße anknabbern lässt. Dannis geschriene Schlangenbeschwörung bleibt wirkungslos, die Schlangen wollen der Nerv-Büchner einfach nicht den Weg räumen und so vergehen sechs Minuten, ohne dass viel passiert. Zerknirscht entschuldigt sich Danni bei Moderatoren und Co-Prince für die null Sterne.

Was dann passiert, ist bemerkenswert. Auf dem Weg zum Camp vollzieht sich ein Wandel in Dannis Mind-Set. Es fängt an mit: „Das hätte auch jedem anderen passieren können“. Und im Camp angekommen, ist sie plötzlich stolz, auf das was sie da geschafft hat. Denn, so erklärt sie mit geschwellter Brust: „Ich habe nicht abgebrochen. Ich hab’ die beschimpft, die Schlangen.“ Also letztendlich alles supi. Old Bob’s Town - so der Name der Dschungelkulisse - wird der Büchner auf ewig als Triumph in Erinnerung bleiben. Und damit gehen wir alle wohl als Gewinner aus der Sache raus: Sich selbst ein klitzekleines bisschen Anflunkern, das funktioniert erstaunlich gut, weil man es irgendwann selber glaubt.

Neben diesem gelungenen Perspektivwechsel versucht noch jemand anders sich an einer neuen Sichtweise. Sven Ottke zeigt Schwäche und seine verletzliche Seite. Freund- und Feindschaften spielen im Dschungel gerne mal Bäumchen, wechsel’ dich. Doch eins bleibt in dieser Staffel gleich. Die schlechten Schwingungen zwischen Elena und Sven. Sie kann ihn nicht riechen und er kann sie nicht hören. Ein genervter Kommentar von Sven und fünfzehn verbale Kinnhaken von Elena, da hat selbst der Boxweltmeister keine Chance. Weil für Elena Miras alles „respektlos“ ist. Beispiel gefällig: Sven sagt „Mach dich vom Acker“, Elena kontert: „Mach du dich doch vom Acker.“ Streit. Ok, eine verfahrene Situation. Sven, sichtlich entnervt, klagt im Dschungeltelefon sein Leid. Mit solchen Gegnern hatte er es zu seinen Profi-Zeiten nie zu tun. Warum bekommt er keinen Treffer? „Sie ist schon sehr polarisierend“, sagt er altersmilde.

Und dann, vielleicht weil er es wirklich so meint, aber auch vielleicht, weil er einfach K.O ist und die Altersmilde ihn antreibt, entschuldigt er sich bei Elena (für was auch immer) „Das war nicht in Ordnung“, gibt er zu. „Kriegsbeil begraben?“ In diesem Moment fühlt es sich schon ein wenig so an, als hätte Sven Ottke sein Herz Elena Miras auf einem Silbertablett serviert. Und die haut einfach drauf: „Wir waren ja sowieso nie Freunde, deswegen ist ja auch egal.“ Autsch. Ein geschlagener Sven zieht zerknirscht von dannen. Also wieder was gelernt, Entschuldigungen sind aus Elenas Sicht nicht ausreichend, weil „es war respektlos“.

Am Ende, dann die Punktnoten für die Performance der Camper. Die Verkündung des Zuschauervotings fällt dieses Mal so kurz und knackig aus, dass alle kurz in Schockstarre fallen, nachdem das Ergebnis verkündet wurde. „Nee. Doch. Hä.“ Ja, es ist passiert. Die erste Favoritin muss gehen: Es trifft Elena. Wie respektlos.

++++23. Januar 2020++++

„Ich bin vielleicht auch ein wenig langweilig“