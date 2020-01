Verheerende Brände überschatten Sende-Start : Ex-Dschungelkönig Peer Kusmagk fordert Kandidaten zur Spende auf

Foto: TVNOW / Arya Shirazi 14 Bilder Dschungelcamp 2020: Das sind die Kandidaten.

Murwillumbah In wenigen Tagen startet das Dschungelcamp auf RTL. Der ehemalige Gewinner Peer Kusmagk hat nun eine Idee ins Spiel gebracht, wie die Kandidaten auf die riesigen Waldbrände in Australien reagieren sollten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ex-Dschungelkönig Peer Kusmagk wünscht sich, dass der Gewinner dieses Jahr die Siegprämie spendet. „Ich würde es begrüßen, wenn man sagt: "Die 100 000 Euro Gewinnprämie nehmen wir dieses Jahr, um den Leuten vor Ort zu helfen, die von dieser Naturkatastrophe betroffen sind"“, sagte der 44-Jährige der „Bild“.

Sein Vorschlag: „Alle Kandidaten sagen: "Diese 100 000 Euro will keiner von uns haben. Diese Summe spenden wir – und das beschließen wir gemeinsam."“ Seit Jahren gilt es als offenes Geheimnis, dass viele der Kandidaten in erster Linie aus finanziellen Nöten zusagen.

Die Show „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ steht derzeit in der Kritik, weil sie stattfindet, während nur Hunderte Kilometer entfernt verheerende Buschfeuer weite Teile Australiens verwüsten.

„Das ist ein großes Problem, da überhaupt Vorfreude für das diesjährige Dschungelcamp aufkommen zu lassen“, sagte Kusmagk, der die Show 2011 gewann. Aus seiner Sicht sollte man - „gerade wenn man sich in einem fremden Land bewegt und aus einem fremden Land so eine große Unterhaltungsshow sendet, darauf eingehen, was da gerade passiert“. Er sei sich aber sicher, „dass die Kollegen von RTL das auf dem Schirm haben“. Weiter Unterhaltung zu senden, sei wichtig, sagte er. „Denn es ist auch eine Chance, den Leuten in Deutschland aus erster Hand zu erzählen, was dort abgeht. Ein Fernsehsender wie RTL hat in diesen Tagen eine sehr große Verantwortung. Wenn man mit so einer Monsterproduktion aus Australien live sendet, sollte man darauf achten, etwas zurückzugeben.“

+++ 7. Januar 2020 +++

Das Dschungelcamp 2020 steht unter schlechten Vorzeichen. Die großen Waldbrände in Australien sorgen für Regeländerungen im Camp und für Ausnahmezustände im Land. Nun haben sich erste deutsche Politiker zu Wort gemeldet und das Aus des Dschungelcamps in diesem Jahr gefordert. SPD-Politiker Karl Lauterbach forderte gegenüber „Bild“ das Ende von „Ich bin ein Star - holt mich hier raus“. Er sagte: „Ich finde es angemessen, während dieser Brände die Sendung Dschungelcamp, die ich persönlich aber auch grundsätzlich entbehren könnte, dort nicht weiter zu drehen“. Das Ganze, so Lauterbach, erinnere an den Tanz auf dem Vulkan.

Auch der medienpolitische Sprecher der FDP-Fraktion im Bundestag, Thomas Hacker, sieht die Ausstrahlung des Dschungelcamps kritisch. Er sagte: „Eine gewisse Sensibilität darf man, besonders angesichts dieser tragischen Katastrophe in Australien, schon erwarten. ‚The same procedure as every year‘ sollte RTL daher unter diesen Umständen aussetzen.“

+++++6. Januar 2020+++++

Die Show „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ finde in diesem Jahr unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen statt, teilte der Sender am Montag mit.

Zwei Alarmsysteme würden alle Personen im Camp mit Sirenen über einen Notfall benachrichtigen. Außerdem seien alle Campbewohner darüber informiert worden, wie sie sich zu verhalten hätten, um einen Brand zu verhindern. Dazu zähle auch, dass Raucher in diesem Jahr nur rund um die Kochstelle zur Zigarette greifen dürfen, wo keine Pflanzen wachsen. Die Stummel müssen anschließend in eine verschließbare Box geworfen werden. „Der Teamchef hat als Einziger ein Spezialfeuerzeug, das von Sicherheitskräften freigegeben wurde“, heißt es in einer Mitteilung von RTL vom Montag.

Die Show, die am Freitag beginnt, muss auch zum ersten Mal ohne ein Lagerfeuer als Camp-Mittelpunkt auskommen. Stattdessen werde das Essen auf einem Gasfeuer gekocht, so RTL.

Seit Oktober wüten in Australien heftige Buschbrände. Insgesamt 24 Menschen kamen dabei landesweit ums Leben. Tausende Häuser wurden zerstört. Bis Anfang Januar waren mehrere Millionen Hektar Land abgebrannt. Dennoch sieht RTL keine Gefahr für die von Daniel Hartwich und Sonja Zietlow moderierte Sendung: Die Brände seien mehrere hundert Kilometer von dem Camp entfernt, teilte der Sender mit.

Ernster sind die Brände aber für Camp-Arzt Dr. Bob zu nehmen, der mehrere hundert Kilometer vom Camp nahe der Brandgebiete lebt. Weil die Flammen immer dichter an sein Haus kämen, musste er es räumen, teilte RTL mit. „Nun hoffen wir auf den richtigen Wind und dass die Feuerwehr das Schlimmste verhindern kann“, sagte er.

+++++5. Januar 2020+++++

Kritisch merkt er an, dass es durchaus bedenkenswert sei, in dieser Situation nach Australien zu fliegen. Ein Abbruch der Veranstaltung komme aber nicht infrage: „Aus gegebenem Anlass ist es tatsächlich paradox, dass wir für eine Unterhaltungsshow in ein Land fliegen, in dem gerade Menschen um ihr Leben kämpfen und viele viele Tiere diesen Kampf bereits verloren haben Ich will meine aktuell gute Reichweite dazu nutzen, um euch für das Thema Klimawandel zu sensibilisieren. [...] Um das nochmal klarzustellen: Wir haben alle Verträge unterschrieben und sind verpflichtet diese einzuhalten! Natürlich spende ich auch einen Teil meiner Gage.“

+++++4. Januar 2020+++++

Es gebe eine Person, die sie erpressen wolle, sagte die 31-Jährige, die ab dem 10. Januar an der RTL-Show „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“ teilnehmen wird, in einer Instagram-Story. „Das lasse ich einfach nicht zu. Ich zahle keinen Cent an so eine Person.“

Hintergrund sei ein Film, den sie vor acht Jahren gedreht habe. „Das ist kein Porno, es geht um Soft-Erotik“, betonte sie in der Story, die sie am Freitag veröffentlichte. Die gebürtige Ukrainerin sei damals noch nicht lange in Deutschland gewesen, habe als Aushilfe in einem Ein-Euro-Shop und einem Baumarkt nicht viel verdient. Darum habe sie auf eine Anzeige geantwortet, in der Frauen für einen Film gesucht wurden, in dem sie sich „sexy präsentieren“ sollten. 1250 Euro habe es dafür gegeben. „Das war für mich ein Vermögen.“

Sie wolle diese Geschichte auch öffentlich machen, um Frauen zu ermutigen, sich nicht unter Druck setzen zu lassen. „Ich werde mich nicht erpressen lassen“, betonte sie. Avilova war vor ihrem Engagement für den RTL-Dschungel in der Show „Temptation Island – Versuchung im Paradies“ zu sehen und ließ sich 2019 für den „Playboy“ fotografieren.

+++++3. Januar 2020+++++

Auf eine Sache müssen die Dschungelcamper dieses Jahr verzichten

Wegen der schweren Waldbrände in Australien muss die RTL-Show „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ ohne den traditionellen Camp-Mittelpunkt auskommen.

Es werde „diesmal nur gasbetriebenes Feuer geben“, teilte der Sender auf Anfrage mit. Auch die britische Ausgabe der Show „I'm a celebrity - Get me out of here“ hatte im vergangenen Monat bereits auf ein offenes Feuer verzichtet. Die Kandidaten bereiteten ihr Essen auf einem Gaskocher zu. Es war das erste Mal in der 17-jährigen Geschichte der britischen Show, dass das berühmte Feuer fehlte, wie englische Medien berichteten.

In weiten Teilen Australiens wüten seit Wochen heftige Buschbrände. Mindestens 17 Menschen starben seit dem Ausbruch der ersten Feuer. Dutzende werden vermisst. Nach Behördenangaben verbrannten schon mehrere Millionen Hektar Land. Auch das Nachrichtenportal „Watson“ berichtete über die Vorsichtsmaßnahmen im RTL-Camp.

„Wir verfolgen die dramatische Situation in Australien genau“, sagte ein Sprecher des Senders auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. „Das Areal, auf dem sich das Dschungelcamp in Australien liegt, ist von den Buschbränden nicht betroffen. Es ist auch nahezu ausgeschlossen, dass die Brände das Gebiet des Dschungelcamps erreichen können.“ Die Show, die am 10. Januar startet, werde darum wie geplant stattfinden können - nur eben ohne Lagerfeuer und ohne Kerzen.

Das Feuer spielte bislang eine wichtige Rolle in der von Daniel Hartwich und Sonja Zietlow moderierten Show. Es war viel mehr als nur die Kochstelle. Stets musste es nachts von mindestens zwei Campern bewacht werden, damit es nicht erlischt. So kam es dann oft zu den großen, tränenreichen Dschungel-Geständnissen oder fiesen Lästereien, die die Show ausmachen.

Foto: RTL 37 Bilder Die Promis mit den meisten Dschungelprüfungen.

+++++1. Januar 2020+++++

Das sind die Dschungelcamp-Teilnehmer 2020

Gerüchte und unbestätigte Meldungen gab es schon länger - jetzt hat RTL bekanntgegeben, welche Kandidaten bei der 14. Staffel von „Ich bin ein Star - holt mich hier raus!“ zu sehen sein werden. Sie startet am 10. Januar 2020.

Folgende Camper werden dann um die Dschungelkrone kämpfen:

Anastasiya Avilova - Die 31-Jährige ist dem Fachpublikum durch ihren Auftritt bei „Temptation Island“ bekannt.

- Die 31-Jährige ist dem Fachpublikum durch ihren Auftritt bei „Temptation Island“ bekannt. Claudia Norberg - War verheiratet mit Schlagersänger Michael Wendler, ebenfalls ein Dschungel-Veteran.

- War verheiratet mit Schlagersänger Michael Wendler, ebenfalls ein Dschungel-Veteran. Danni Büchner - Ist die Witwe von „Mallorca-Jens“ Büchner.

- Ist die Witwe von „Mallorca-Jens“ Büchner. Elena Miras - Die 27-Jährige gewann im vergangenen Jahr bei „Das Sommerhaus der Stars“.

- Die 27-Jährige gewann im vergangenen Jahr bei „Das Sommerhaus der Stars“. Günther Krause - Ist der erste Politiker im Dschungelcamp. Er war von 1991 bis 1993 Bundesverkehrsminister (und wurde später verurteilt wegen Insolvenzverschleppung und Betrug).

- Ist der erste Politiker im Dschungelcamp. Er war von 1991 bis 1993 Bundesverkehrsminister (und wurde später verurteilt wegen Insolvenzverschleppung und Betrug). Marco Cerullo - Ist 31 Jahre alt und war mal bei „Bachelor in Paradise“.

- Ist 31 Jahre alt und war mal bei „Bachelor in Paradise“. Markus Reinecke - Kann man kennen, wenn man „Die Superhändler“ guckt - dort macht der Antiquitätenhändler (laut RTL) „die besten Deals“.

- Kann man kennen, wenn man „Die Superhändler“ guckt - dort macht der Antiquitätenhändler (laut RTL) „die besten Deals“. Prince Damien - Gewann die 13. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ und probiert's jetzt als Dschungelkönig-Aspirant.

- Gewann die 13. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ und probiert's jetzt als Dschungelkönig-Aspirant. Raul Richter - Spielte sieben Jahre lang bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ mit (als Dominik Gundlach).

- Spielte sieben Jahre lang bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ mit (als Dominik Gundlach). Sonja Kirchberger - Galt vor längerer Zeit mal als Sexsymbol und war dreimal im Playboy zu sehen.

- Galt vor längerer Zeit mal als Sexsymbol und war dreimal im Playboy zu sehen. Sven Ottke - Der ehemalige Profiboxer war Weltmeister im Supermittelgewicht und ist heute 52 Jahre alt.

- Der ehemalige Profiboxer war Weltmeister im Supermittelgewicht und ist heute 52 Jahre alt. Toni Trips - Die 22-Jährige hat bei „Deutschland sucht den Superstar“ mitgemacht und ist tätowiert (auch im Gesicht).

+++++18. Dezember 2019+++++

Dschungelcamp-Arzt Dr. Bob bekommt eigene Sendung

Mehr als 5000 Kilometer mit Evelyn Burdecki und Thorsten Legat verbringen. Wem nur bei dem Gedanken daran schon ganz anders wird, der kann beruhigt sein: Dr. Bob hat diese Bürde für uns auf sich genommen und war zwei Wochen lang mit der noch amtierenden Dschungelkönigin und dem pausenlos „Kasalla“ schreienden Ex-Profi-Fußballer in Australien unterwegs.

„Dr. Bob’s Australien“ heißt die Sendung, die bei RTL am 12. Januar 2020 um 20.15 Uhr zu sehen sein wird. Darin zeigt Dr. Bob der rotlippigen Evelyn und dem testosteronhaltigen Thorsten seine Heimat. Mit einem Geländewagen begibt sich das Trio ans Great Barrier Reef, in den Regenwald und ins Outback. Dabei erwarten sie laut RTL nicht nur kuschelige Koalas und Känguru-Babys, sondern auch ein Aufeinandertreffen mit der giftigsten Schlange der Welt.

Es bleibt abzuwarten, was Dr. Bob mehr abverlangen wird: Die tierische oder die menschliche Gesellschaft.

+++++9. Dezember 2019 +++++

RTL gibt Starttermin für Dschungelcamp 2020 bekannt

Es ist offiziell. Das Dschungelcamp 2020 startet am 10. Januar. Das teilte der Sender RTL am Montagabend mit. Auch im neuen Jahr kämpfen wieder zwölf Stars bei „Ich bin ein Star - holt mich hier raus“ um die Dschungelkrone und die Nachfolge der letztjährigen Gewinnerin Evelyn Burdecki. RTL verspricht, dass die Kandidaten neue Prüfungen absolvieren müssen und „viele Überaschungen überwinden“.

Das Finale findet am 25. Januar um 22.15 Uhr statt. Bis dahin sendet der Kölner Sender jeden Tag eine Folge aus Australien. Einen Tag nach dem Finale findet das „Große Wiedersehen“ statt und wird um 20.15 Uhr ausgestrahlt.

+++++08. November 2019+++++

Diese Stars könnten ins Dschungelcamp ziehen

Noch ist es etwas hin, bis das TV-Großereignis „Ich bin ein Star - holt mich hier raus“ aus dem australischen Dschungel gezeigt wird. Schon jetzt kursieren erste Namen von möglichen Teilnehmern, die wahrscheinlich im Januar in das Dschungelcamp einziehen werden.

Wie die „Bild“ berichtet (kostenpflichtiger Inhalt), sollen unter anderem Boxer Sven Ottke, der ehemalige Verkehrsminister Günther Krause und DSDS-Sieger Prince Damien von RTL verpflichtet worden sein. Krause hatte eigenen Angaben zufolge bereits im vergangenen Jahr eine Anfrage von RTL bekommen – lehnte damals aber ab. Sieht es 2019 anders aus? Eine Bestätigung des Fernsehsenders steht freilich noch aus.

Dem Bericht zufolge geht es auch für „Love Island“-Kandidatin Elena Miras (27) und Sonja Kirchberger nach Australien. Die 54-Jährige ist vor allem für den Film „Die Venusfalle“ aus dem Jahr 1988 bekannt. Eher nur Insidern bekannt sein dürfte Anastasiya Avilova. Die 31-Jährige war kurzzeitig mit Ennesto Monté zusammen und trat bei „Temptation Island“ auf. Sie soll laut Bild nun genauso mit an Bord sein wie „Trödelfuchs“ Markus Reinecke aus der RTL-Show „Die Superhändler“.

Zuvor war spekuliert worden, ob auch Sharon Trovato dabei ist. Das ist die Tochter von TV-Detektiv Jürgen, der sich kürzlich bei „Promi Big Brother“ auf Sat.1 versuchte.

Gute Karten könnte auch Ennesto Monte, der Ex-Freund von TV-Psychologin Helena Fürst haben. Auch sie wohnte schon im „Sommerhaus“ und im Dschungelcamp.

(kron/mja/lukra/felt)