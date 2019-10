Gerüchteküche brodelt : Diese Kandidaten sollen ins Dschungelcamp 2020 ziehen

Murwillumbah Das Dschungelcamp wirft schon jetzt seine Schatten voraus. Wer wird ins Outback ziehen? Es werden bereits erste Namen der Kandidaten gehandelt.

Noch ist es etwas hin, bis das TV-Großereignis „Ich bin ein Star - holt mich hier raus“ aus dem australischen Dschungel gezeigt wird. Schon jetzt kursieren erste Namen von möglichen Teilnehmern, die wahrscheinlich im Januar in das Dschungelcamp einziehen werden. Wie die „Bild“ berichtet, soll unter anderem Laura Müller, die Lebensgefährtin von Schlagerstar Michael Wendler, in das Zeltlager in Murwillumbah einziehen. Seit Monaten macht das Paar Schlagzeilen, was vor allen Dingen am Altersunterschied der beiden liegt. Er ist mit 47 mehr als doppelt so alt wie sie mit gerade einmal 19 Jahren. Schon im „Sommerhaus der Stars“ stellten sich die beiden in diesem Jahr unter Beweis und dürften die TV-Fans nicht enttäuscht haben.