Claudia Norberg über Trennungsgrund : Sie verlor den Wendler an Laura Müller

Murwillumbah Gleich am zweiten Tag im Dschungelcamp schildert Claudia Norberg Details zur Trennung von Schlagerstar Michael Wendler. War seine Neue, Laura Müller, der Grund? Die Antwort ist klar: Ja. Aber Elena Miras scheint noch mehr zu wissen.

Tag 2 im Dschungelcamp: Noch sind alle gut genährt und ausgeschlafen. Bis zur ersten Dschungelprüfung. Die Zuschauer haben gewählt, es trifft Elena Miras und Danni Büchner. Und endlich ist sie da, die schlechte Stimmung im Camp. „Bum bum, in ein paar Tagen sieht die Welt ganz anders aus“, ätzt Danni gegen die locker-flockige Urlaubsstimmung der anderen. Zur Prüfung müssen die beiden trotzdem. „Grauen Under“ heißt das Vergnügen. Doch bevor es in die Ekelgrotte geht, klären Danni und Elena erst, wer oben und wer unten ist. In elf Minuten können sie elf Sterne ergattern, die Danni ertaucht und Elena in der oberen Etage entgegennimmt.

Es sind elf Minuten pure Bedürfnisbefriedigung für alle, die wirklich hauptsächlich für die Prüfung einschalten. Die beiden gönnen sich die volle Zeit und schaffen es, keinen einzigen Stern nach draußen zu schaffen. Danni, schon vor dem Einstieg in die Grotte ein Nervenbündel, wittert in jeder Kabine Krokodile, und auch Elena kann sie trotz „Die haben mehr Angst vor dir...“-Beschwörungen nicht überreden, abzutauchen. Elena selbst, die sich vorher noch „Platzangst“ attestierte, bleibt erstaunlich ruhig. Wohl auch, weil bei Agoraphobie die Angst auf weiten Plätzen ausgelöst wird. Kein Stern, kein Essen. Dafür wissen die Zuschauer jetzt vermutlich, wen sie auch durch die nächsten acht Prüfungen schicken werden. Danni darf wieder ran.

Gut, dass das alles nur zweitrangig ist. Wichtiger, als das was im Dschungel passiert, ist das, worüber geredet wird. In diesem Fall: Pikante Details, was da genau mit dem Wendler, seiner Laura und Ex Claudia Norberg war. Die verrät jetzt: „Ja, die neue Frau war der Trennungsgrund. Das war nicht angenehm.“ Sonja und Raúl nicken mitfühlend. Auftritt Elena, die was weiß, was sonst niemand weiß. „Es ist auch krass, warum das so ist“, flüstert sie bedeutungsschwanger Pritschennachbarin Danni zu. Und dann der Satz, mit dem wohl niemand gerechnet hätte, als Elena noch im „Sommerhaus der Stars“ wohnte und mit den beiden nicht allzu gut zurechtkam: „Ich stehe auf der Seite von Laura und Michael.“ Es gebe zwei Versionen. „Das wird eine kleine, vielleicht auch eine größere Bombe, die platzen wird. Es tickt schon!“. Für Tag 2 bleibt’s dann aber noch beim Teaser, schließlich muss Elena ja Argumente haben, eine Runde weiterzukommen.

Nach dem frühzeitigen Abgang von Ex-Verkehrsminister Günter Krause gibt es wohl keinen Nachrücker, auch wenn Torsten Legat sich mehrfach in den Bildausschnitt schummelt, als Zietlow und Hartwig gerade erklären, wieso sich Anastasiya bei Danni entschuldigt hat. Genau, da war doch noch was. In Kürze: Anastasiya ist bekannt geworden als Freundin von Ennesto Monte, hauptberuflich Schlagersänger und seinerseits bekannt geworden, weil er sich vor der Teilnahme bei „Naked Attraction“ „Klein-Ennesto“ ein bisschen größer zaubern ließ. Danni und Ennesto sind gut befreundet. Nach der Trennung von Anastasiya streute diese das Gerücht, dass Danni Schuld sei. Stimmte wohl nicht so ganz, wie sie im Dschungel zugab.

Anlässe zu streiten gibt es also genug. Alle Hoffnungen für Gesprächsnachschub in der Kaffeeküche liegen dabei auf Krawalltante Elena, die schon bewiesen hat, wie Ausrasten im Reality TV richtig geht. An Tag 2 war sie ungewohnt empathisch und gelassen unterwegs - hoffentlich nur, um ihre Kräfte zu bündeln.

++++11. Januar 2020++++

Neues zum Fall Krause

Das schnelle Aus des ehemaligen Bundesverkehrsministers Günther Krause hat auch die zweite Folge von „Ich bin ein Star – holt mich hier raus“ am Samstagabend auf RTL dominiert. Der bekannte Politiker war nach nur 24 Stunden im Camp aus der TV-Sendung genommen worden – auf ärztlichen Rat. Wie RTL zeigte, erlitt der „Architekt der Einheit“ einen Schwächeanfall, wurde von Rangern aus dem Camp geholt und unmittelbar danach in ein Krankenhaus gebracht. Von dort meldete er sich während der Sendung zu Wort und gab Entwarnung. „Mir geht es heute schon besser als gestern. Ich hoffe, dass ich morgen wieder unter die normalen Leute kann. Ich wurde vor und im Dschungelcamp auf Herz und Nieren untersucht und alles war immer bestens“, sagte der Minister a.D. Trotzdem sei bei ihm gestern der Crash gekommen. „Scheinbar ist das Dschungelcamp doch etwas anstrengender als Campingurlaub. Ich würde gerne wieder zurück ins Camp gehen, aber es geht nicht.“

+++++11. Januar 2020++++

Als wir statt der Tiere den Wald verließen

Darf Deutschland das Dschungelcamp gucken, während der Dschungel brennt? Wenn die neue Staffel so läuft wie die Auftaktfolge am Freitagabend, lautet die Gegenfrage: Wozu?

Bevor Sonja Zietlow beinahe ernst wird, aber wirklich nur beinahe, denn mehr nimmt man ihr nicht ab, ruft sie uns zu: Juhuu. Es sind die ersten Worte der Moderatorin, und sie sollen uns zu verstehen geben: Australien mag brennen, aber du, lieber Zuschauer, bekommst auch in Staffel 14 das Dschungelcamp, das du von uns gewohnt bist. Danach erklärt sie, warum es okay ist, dass RTL das Dschungelcamp ausstrahlt, und warum es okay ist, dass wir uns das ansehen. Die australische Version von „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“ laufe seit 5. Januar, sagt Zietlow, und solle man betroffener sein als die Betroffenen? Sie verschweigt uns, dass das australische Dschungelcamp wie in jedem Jahr in Südafrika produziert wird.

Daniel Hartwich hat noch einen Grund fürs bedenkenlose Gucken vorzutragen. Australien sei schließlich nicht der einzige Brandherd, und sie wollten selbstverständlich helfen, deshalb habe RTL schon mal 100.000 Euro gespendet. Zietlow setzt noch einen drauf und liest ein Statement der australischen Botschafterin in Berlin vor, die ihre Dankbarkeit für die Fortsetzung der Produktion äußert. Selbst unserem mürben Freitagabend-Gehirn bleibt nicht verborgen, dass einer Vertreterin Australiens selbst die Aufnahmen deutscher Viertelpromis im Dschungel natürlich lieber sind als die Aufnahmen brennender Koalabären.

Aber wir spüren an diesem Freitagabend, dass da etwas nicht stimmt. Der Erfolg der Selbsterniedrigungsshow mit überwiegend Minimalstbekanntheiten beruht darauf, dass die Kandidaten zwar in den Dschungel gehen, die Zuschauer aber in den Dschungel fliehen. Die Campbewohner haben viel zu viel Zeit, um sich nicht irgendwann mit sich selbst beschäftigen zu müssen. Wir, die Zuschauer, hingegen wollen über die kleinen Probleme der Kandidaten - die Toiletten, die Mahlzeiten, die Schlafgelegenheiten - die großen Probleme vergessen, die eigenen und die der Welt.

Doch an diesem Tag beginnen wir zu ahnen, dass das nicht mehr lange funktionieren wird. Heute bedroht das Feuer vielleicht nur unsere neben Länderspielen und Tatort beliebteste TV-Sendung, aber morgen bedroht es vielleicht schon unser eigenes Haus. In der Werbepause berichtet Ilka Eßmüller in der Vorschau aufs Nachtjournal, dass sich zwei Feuer zu einem Megafeuer zusammenschlossen hätten.

Um eine Bedrohung, die größer wird, zumindest vorübergehend zu vergessen, muss die Droge stärker werden, die wir einnehmen. Doch das Gegenteil ist der Fall. Wir haben das alle schon viel zu häufig gesehen und wir haben es schon besser gesehen. Die Leute, die etwas richtigzustellen haben. Die Leute, die aus dem Schatten eines früheren Partners treten wollen. Die Leute, die einfach nur dabei sind, weil das ihr Beruf ist, regelmäßig bei so was dabei zu sein. Es gibt keine Stars, es gibt bloß einige, die mal so was waren wie Stars (Sven Ottke, Sonja Kirchberger). Die meisten aber gehören zum Heer der namenlosen Bachelor-DSDS-Teilnehmer.

Wie sie vom Ranger aus dem Hotelschlaf gerissen werden. Wie sie im Hubschrauber in den Dschungel geflogen werden. Wie sie dann auf dem Weg ins Lager schon einmal Sterne gewinnen können. Das alles langweilt uns. Der Gang über die Wackelbrücke zieht sich bis ins Unendliche. Wir regen uns bei Twitter ein wenig über den übermotivierten Motivator Sven Ottke auf. Als Elena - Nachname egal - beim Schlüpfen in die Campkluft sagt, sie werde ihren Vertrag lesen, sobald sie zu Hause ist, um dann zu sehen, was sie gegen die aufdringliche Rangerin machen kann - da lächeln wir kurz in uns hinein.

Gegen 23.40 Uhr halten wir den Atem an. Eine Bildstörung. Nur kurz glauben wir, dass sich etwas Aufregendes zuträgt. Es geht dann einfach weiter. Mit der Dschungelprüfung, die auf „Dinner For One“ anspielt. Ein Zebrafell liegt vor der langen Tafel. Zietlow sagt: „Die gleiche Kotzedur wie jedes Jahr.“ Elena sagt: „Freude... Freude ist jetzt nicht vorhanden.“ Gegessen werden müssen Kakerlaken, Schweinevagina und Truthahnhoden. Wir überlegen, ob zumindest die Truthahnhoden neu sind. Das Team der zwölf beschränkt Haftbaren hat schon vorher kaum eine Gelegenheit ausgelassen, keinen Stern zu gewinnen. Der Lohn dafür, dass die meisten von ihnen gleich alles wieder ausspucken, sind drei Sterne. Am Samstag darf es Daniela Büchner, die Witwe des früheren Kandidaten Jens Büchner, zusammen mit Elena in der Dschungelprüfung versuchen. Es läuft auf eine Katastrophe hinaus.

Doch da ist immerhin Günter Krause. Er war Verkehrsminister unter Helmut Kohl, arbeitete zuvor als DDR-Vertreter an der deutschen Wiedervereinigung mit. Dann musste er zurücktreten und ließ sich weitere Dinge zu Schulden kommen, eines führte zu einer Verurteilung.

RTL hat ihn als ersten ins Camp geschickt, weil seine Gesundheit es nicht zulässt, auch nur irgendeine Prüfung zu absolvieren. Im Lager sehen wir ihn, wie er alleine herumläuft, T-Shirts faltet und trotzdem schwitzt. Später spricht er alle auf Russisch an, die auch nur halbwegs nach osteuropäischer Migrantin aussehen. Wir fühlen mit diesem Mann, dessen Zeit offenbar mehr als abgelaufen ist, und der trotzdem von sich sagt: „Als ehemaliger Bundesminister muss ich eine Führungspersönlichkeit sein.“ Als Ranger in der Nacht nach etwas im Camp suchen, glaubt er an eine Schlange, und sagt einen Satz, der die künftige Lage der Menschheit gut zusammenfasst: „Wenn es dunkel ist, sind wir strategisch im Nachteil.“

Doch noch in der ersten Folge beruft Dr. Bob ihn ab, weil sein Zustand so bedenklich ist wie der des Planeten. Die nächsten zwei Wochen darf er im Hotel verbringen. Als er das Camp verlässt, verlassen wir es ein wenig mit.

+++++10. Januar 2020+++++

Diese Tipps hat Evelyn Burdecki parat

Ab Freitagabend kämpfen wieder zwölf mehr oder weniger prominente Menschen in der RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ um die Dschungelkrone. Jemand, der bestens weiß, was die Kandidaten vor Ort erwartet, ist Evelyn Burdecki. Im vergangenen Jahr wurde die Düsseldorferin zur Dschungelkönigin gewählt und hat daher ein paar Tipps für die angehenden TV-Camper.

Die wichtigste Frage ist natürlich, welche Strategie die besten Chancen auf den Titel bietet. Doch da wiegt Evelyn Burdecki schnell ab. „Es gibt keinen Tipp, wie man Zuschauer für sich gewinnt!“ Sie selbst sei vor einem Jahr ohne einen Plan in das Camp gegangen. „Ich war einfach ich selbst, Evelyn, wie sie leibt und lebt.“ Sie habe immer gesagt, was sie denke und sich nicht verstellt. Diese authentische Art brachte ihr zwar auch den wenig schmeichelhaften Spitznamen „Blitzbirne“ ein, verhalf ihr aber letztlich auch zum Sieg. Deshalb ihr Rat an die neuen Kandidaten: „Bleibt wie ihr seid, kämpft für den Sieg und bleibt fair“

Die größte Herausforderung im Camp war für Evelyn Burdecki der langweilige Alltag. Denn abseits der Prüfungen und Schatzsuchen gibt es im Camp nicht viel zu tun. Wer die Düsseldorferin im vergangenen Jahr erlebt hat, wird sich aber sicher nicht über ihren Ratschlag zur Bekämpfung der Langeweile wundern: „Reden, Reden, Reden“, sagt sie. Wobei das natürlich voraussetzt, dass man bei den berühmten Lagerfeuergesprächen auch etwas zu erzählen hat.

Das dürfte zum einen sicher für Sonja Kirchberger gelten, die auf eine lange Film- und Fernsehkarriere zurückblicken kann. Zum anderen wird auch Günther Krause die eine oder andere spannende Geschichte erzählen können. Denn mit ihm ist nicht nur der erste Politiker, sondern gleichzeitig auch der erste ehemalige Bundesminister unter den Kandidaten. Von 1990 bis 1991 war er Minister für besondere Aufgaben, danach bis 1993 Verkehrsminister, bis er nach einer Reihe von Skandalen schließlich zurücktrat. Bei der Frage nach ihrem Favoriten denkt Evelyn Burdecki deshalb zuerst an ihn. „Aktuell finde ich den Politiker sehr spannend! Ein Freund von Frau Merkel im Dschungel, Respekt.“ Einen richtigen Favoriten könne man aber erst nach den ersten Sendungen bestimmen.

Ekel-Höhepunkt werden vermutlich wieder die Essensprüfungen sein. Ob es einen Tipp gibt, ohne Erbrechen an die Sterne zu kommen? „Das hätte ich damals auch gerne gewusst“, scherzt Burdecki. Zwar schaffte sie es, schadlos einen Kamelpenis zu verspeisen, doch beim Lammhirn spielte ihr Magen nicht mehr mit. Essen ist aber auch ein gutes Stichwort bei einem anderen Thema: den Luxusartikeln, von denen jeder Kandidat zwei mit ins Camp nehmen darf. Anstelle von Kissen und Schminkutensilien hat Evelyn Burdecki eine andere Empfehlung hinsichtlich des perfekten Luxusartikels: „Süßigkeiten, auch wenn man das nicht darf. Einen Versuch wäre es wert.“ Denn neben der Langeweile ist das wenige Essen sicher die zweitgrößte Herausforderung für die Camper. Doch gegen den Hunger hilft laut Burdecki nur eins: „Warten bis der Magen kleiner wird und nicht mehr knurrt.“ Auch wenn das sicher ein paar Tage dauern dürfte.

+++++9. Januar 2020+++++

Sonja Zietlow verteidigt „Ich bin ein Star - holt mich hier raus“

Moderatorin Sonja Zietlow hat die RTL-Show „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“ (IBES) gegen Vorwürfe verteidigt. „Unsere australischen Kollegen sind mehr als dankbar, ihren Job bei IBES nicht (auch noch) zu verlieren!“, schrieb sie auf ihrer Facebook-Seite. „Diese Arbeit sichert ihnen nicht nur im Januar gutes Einkommen.“

Zuletzt hatte sich Kritik an der Reality-Show aus dem australischen Dschungel geregt, da an der West- und Ostküste Australiens seit Oktober große Waldflächen brennen, mindestens 26 Menschen und viele Millionen von Tieren bereits gestorben sind. Tausende Häuser sind durch die Flammen schon verbrannt oder bedroht.

Das Dschungelcamp startet am 10. Januar in die 14. Staffel. Sonja Zietlow (51) und Daniel Hartwich (41) moderieren die Show aus dem australischen Dschungel. Ein RTL-Sprecher betonte: „Wir nehmen die Situation in Australien sehr ernst. Wir haben uns auch mit teils direkt betroffenen australischen Crewmitgliedern ein persönliches Bild von der Situation gemacht. Die Buschbrände werden in der Sendung thematisiert.“

+++++9. Januar 2020+++++

Das sind die Wett-Favoriten auf die Dschungelkrone

