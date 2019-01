"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!": Wählen Sie Ihren Dschungelkönig 2019!

Düsseldorf Der Auftakt ist geschafft. Und bereits jetzt haben einige Kandidaten im Dschungelcamp ihre Rolle gefunden. Weichei, Heulsuse und Prüfungsmuffel sind ausgemacht. Doch wer wird sich am Ende durchsetzen? Wählen Sie hier vorab Ihren Favoriten.

Zwei Wochen lang darf Deutschland wieder live dabei sein, wenn prominente und halbprominente Dschungelbewohner Ekelprüfungen absolvieren, sich vor der Kamera in die Haare kriegen und nachts überraschend Besuch von Krabbelgetier bekommen.

Zwar sind einige Rollen bereits vergeben, wirkliche Favoriten zeichnen sich in der diesjährigen Camp-Besetzung jedoch bislang nicht ab. Am Ende wird wie immer das Publikum entscheiden. In unserem Voting können Sie dies schon jetzt tun.