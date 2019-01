Das erste Mal seit Jahren : Keine Dschungelcamp-Kandidatin im Playboy - eine andere Frau zieht blank

Foto: MG RTL D / Arya Shirazi 32 Bilder Dschungelcamp 2019: Das sind die 12 Kandidaten

Düsseldorf Seit Jahren zeigte sich pünktlich zum Start der neuen Staffel des Dschungelcamps eine Teilnehmerin freizügig im Playboy. In diesem Jahr ist das anders - nackte Haut dürfte es im Camp trotzdem zu sehen geben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Jenny Elvers hat es getan, Angelina Heger hat es getan und Mariella Ahrens auch: Kommt eine neue Staffel des Dschungelcamps ins Fernsehen, war in den vergangenen Jahren eigentlich nicht die Frage, ob sich eine Teilnehmerin für den Playboy auszieht, sondern nur welche. In diesem Jahr ist das anders - obwohl es ein entsprechendes Angebot des Magazins gab. "Vor der Staffel hat der Playboy angerufen und gefragt, ob ich mich ausziehen will", sagte Evelyn Burdecki zu RTL.de. Sie lehnte ab - dabei sei das Angebot durchaus lukrativ gewesen.

Der Grund dafür sei Rücksicht auf ihre Eltern gewesen, wie sie dem Sender erzählte: "Die kommen aus Polen und sind sehr konservativ. Und ich selber habe mir auch gedacht: Das kriegt Deutschland nicht von mir, ich zeige nicht meine nackten Brüste." Irgendwann wolle sie ja auch mal Kinder bekommen. „Und was sollen die dann davon denken?"

Foto: MG RTL D / Stefan Menne 24 Bilder Das sind die Könige des Dschungelcamps

Im Camp selbst wird dann natürlich trotzdem Haut gezeigt: "Ein bisschen Brust geht schon", sagte Burdecki. "Mein Dschungel-Oberteil werde ich auf jeden Fall aufreißen, damit ich nicht so hochgeschlossen rumlaufen muss. Man darf ja nicht wie ein Lappen aussehen."

Übrigens ziert statt einer Dschungel-Queen nun Profi-Eisläuferin Annette Dytrt das Cover des Playboys. Die 35-Jährige ist in der Sat.1-Show "Dancing on Ice" an der Seite von John Kelly zu sehen.

RTL verrät die Geheimnisse des Dschungelcamps

Bei den Dschungelprüfungen wird getrickst. Das hat RTL jetzt in einer Pressemitteilung verraten. Wenn die Kandidaten sich ab Freitag wieder durch klebrige Spinnenweben kämpfen, handelt es sich dabei nämlich gar nicht immer um echte Netze der kleinen Insekten. Teilweise werden auch künstliche Spinnenweben verwendet. Gleiches gilt für den ekligen Schleim, durch den die Teilnehmer bei vielen Prüfungen waten müssen. „Der Schleim wird aus hygienischen Gründen künstlich hergestellt“, teilt RTL mit.

Und was ist mit den Ekel-Prüfungen, in denen die Stars allerlei australisches Dschungel-Getier essen müssen? Die Tiere beziehungsweise Zutaten sind zwar echt. Manchmal wird es den Promis aber auch dort zumindest ein bisschen angenehmer gemacht: Getränke wie der Kotzfrucht-Saft werden mit Wasser und Milch verdünnt – „aus Gründen der Trinkbarkeit“. Zubereitet werden alle Prüfungsmahlzeiten übrigens von einem britischen Köche-Team.

Was ist sonst noch Fake im Dschungelcamp? Während der Bach echt ist, wurde der Wasserfall, unter dem die Promis duschen, künstlich angelegt. Nachts wird dieser ausgeschaltet. Auch einige der Felsen sind unecht. In den aus Fiberglas bestehenden Steinen sind Kameras des Produktionsteams versteckt. Und das Baumhaus, aus dem Sonja Zietlow und Daniel Hartwich moderieren, ist eigentlich nur ein halbes Baumhaus. Es befindet sich zwar an einem Baum, dort hoch muss allerdings niemand klettern, denn: „Der Baum steht an einem Hang und man erreicht das Baumhaus über Brücken ebenerdig.“

Foto: RTL 122 Bilder Dschungelcamp: Das machen die Stars heute

Und wo liegt das Dschungelcamp genau? 362 Dungay Creek Road – so lautet die genaue Adresse. Das Camp liegt damit zwar direkt am Regenwald, einige Nachbarn gibt es trotzdem. Und die sind nicht immer glücklich über die Promis, die nebenan einziehen. „Die Menschen in der Nähe stören sich teilweise am durch die Produktion erhöhten temporären Verkehrsaufkommen“, sagt RTL. Denn immerhin 400 Mitarbeiter sind an der Produktion vor Ort beteiligt. Die werden nach Angaben des Senders mit Shuttle-Bussen ins Camp gefahren.

Auch zum Auswahlprozess der Dschungelcamper gibt RTL neue Einblicke. Drei Personen kümmern sich um das Casting, das mehrere Runden dauert. Bevor es zu Vertragsgesprächen kommt, trifft sich ein Producer mit dem angehenden Kandidaten. Außerdem müssen alle potenziellen Teilnehmer vor der Abreise nach Australien zu einem Psychologen: „Medizinische und psychologische Untersuchungen sind Grundvoraussetzung für die Teilnahme. Damit stellen wir sicher, dass die Stars in jeder Hinsicht fit genug für den Dschungel sind.“

Zu den Kriterien, nach denen die Kandidaten ausgewählt werden, macht RTL keine Angaben. Der Sender verrät aber: „Wir versuchen, eine möglichst heterogene und unterhaltsame Gruppe zusammenzustellen.“ Heißt: Möglichst verschiedene Charaktere mit möglichst viel Konfliktpotenzial. RTL geht sogar so weit, diese Zusammensetzung von zwölf Personen in einer Extremsituation als „soziales Experiment“ zu bezeichnen. „Es ist in jedem Fall spannend zu sehen, wie sich die einzelnen Campbewohner verhalten und wie sich das Verhalten im Lauf der Zeit möglicherweise verändert“, schreibt RTL dazu.

Wer den Satz „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“ sagt, muss das Camp verlassen. Da gab und gibt es laut RTL keine Ausnahmen. Allerdings: „Wenn Promis laut mit den Gedanken spielten, das Camp zu verlassen, gab es Gespräche, wie diese Krise eventuell zu überstehen ist. Es wurde aber niemand überredet, im Camp zu bleiben.“

Und die Begleitpersonen lassen es sich im Luxushotel gut gehen? Bekannt war, dass diese während des Dschungelcamps im „Palazzo Versace“ an der australischen Gold Coast untergebracht sind. Neu ist, wie die Verpflegung abläuft. Den Kandidaten und ihren Begleitpersonen wird bis zum Start der Staffel das Frühstück im Versace bezahlt. „Danach bekommen die Begleitpersonen täglich ein bestimmtes Budget zur Verfügung gestellt, über dessen Verwendung sie frei verfügen können,“ sagt RTL. Das gelte auch für die Prominenten, nachdem sie das Camp verlassen haben. Zur Höhe des Budgets macht RTL keine Angaben.

Das sind die 12 Kandidaten im Dschungelcamp

Gut eine Woche vor dem Start des diesjährigen Dschungelcamps hat RTL nun die zwölf Promis bekanntgegeben, die bei dem TV-Projekt mitmachen. Unter ihnen sind als ältester Teilnehmer Alf-Synchronstimme Tommi Piper (77) und als Jüngster der „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“-Darsteller Felix van Deventer (22). Außerdem dabei sind Bob-Olympiasiegerin Sandra Kiriasis, „Erotik-Ikone“ Sibylle Rauch und Schlagersänger Peter Orloff.

Daneben sind Schauspielerin Doreen Dietel, die Sex-Expertin Leila Lowfire, „Germany's Next Topmodel“-Kandidatin Gisele Oppermann, Vox-Auswanderer und „Currywurstmann“ Chris Töpperwien im Rennen um die Dschungelkrone. In den australischen Dschungel gehen außerdem wieder vor allem viele Privatfernsehen-Eigengewächse aus Formaten, die nicht jeder kennt, darunter Bastian Yotta, „Bachelor“-Kandidatin Evelyn Burdecki und „Bachelorette“-Kandidat Domenico De Cicco.

2018 hatte Jenny Frankhauser, die Halbschwester von TV-Sternchen Daniela Katzenberger, die 12. Staffel der Show gewonnen. Die 13. Staffel der beliebten Sendung beginnt in einer Woche - am 11. Januar.

Foto: MG RTL D / Arya Shirazi 16 Bilder Diese Dschungelcamp-Teilnehmer posierten im "Playboy"

Das auch IBES (von „Ich bin ein Star) abgekürzte RTL-Format ist vor allem wegen der Lästermoderationen von Sonja Zietlow und Daniel Hartwich bei Millionen TV-Zuschauern populär.

Nur noch wenige Wochen bis zum Einzugstag. Am Freitag, 11. Januar, startet das RTL-Dschungelcamp in die neue Staffel. 12 Promis werden ihren alltäglichen Luxus hinter sich lassen und in den tropischen Wäldern Australiens um die Gunst der Zuschauer buhlen - indem sie beispielsweise schwierige Dschungelprüfungen bestreiten oder lebendiges Getier vor laufender Kamera verzehren.

Eine besondere Neuerung gibt es im kommenden Jahr: Der Gewinner wird diesmal nicht nur mit Dschungelkrone und einigen Wochen Aufmerksamkeit belohnt, sondern zusätzlich mit 100.000 Euro Prämie. Das verriet Moderator Daniel Hartwich kürzlich in einem RTL-Werbespot.

Finale vom Dschungelcamp 2019

Das Finale des Dschungelcamps wird am Samstag, 26. Januar, stattfinden. Dann wird sich zeigen, wer Jenny Frankhauser als noch amtierende Dschungelkönigin beerben wird. Die Kandidatenliste für den Dschungel ist laut einem Bericht der „Bild“-Zeitung bereits komplett. Folgende Promis sollen sich im australischen Urwald mit Kakerlaken und Ekel-Schleim herumplagen:

Das sind die Dschungelcamp-Kandidaten 2019

Alle Fakten und wichtigen Infos zum Dschungelcamp

Das Dschungelcamp live im TV oder online im Stream

Foto: RTL 35 Bilder Die Promis mit den meisten Dschungelprüfungen

Ab vor den Fernseher: Das Dschungelcamp geht bald wieder in die nächste Runde. Aber wie läuft die Übertragung genau ab? Und wo lassen sich ganze Folgen als Wiederholung sehen, wenn eine Sendung verpasst wurde?

Ab Januar wird "IBES" täglich wieder im TV bei RTL übertragen. Die Show läuft in der Regel täglich um 22.15 Uhr. Wer sich die Sendung lieber im Live-Stream auf einem mobilen Geräte anschauen möchte, muss sich bei der kostenpflichtigen App "TV Now Plus" anmelden.

Neben dem kostenpflichtigen Dienst "TV Now Plus" gibt es aber auch das kostenlose Angebot "TV Now". Darüber lässt sich zwar kein Live-Stream sehen, dafür können aber später ganze Folgen als Wiederholung angesehen werden.

Dschungelcamp - was ist das Konzept der RTL-Show?

Auf die Plätze, fertig, Dschungelkrone! Das Dschungelcamp gehört für RTL ganz klar zu den "Quotenbringern" im ganzen TV-Jahr. Seit 2003 quartieren sich Promis jedes Jahr im Dschungel Australiens ein, um sich vor laufenden Kameras skurrilen Prüfungen zu stellen.

Das Konzept der Show von RTL ist einfach: Zwischen zehn und zwölf Promis beziehen für etwa zwei Wochen das Camp im australischen Busch. An jedem Tag wird mindestens ein Kandidat in die Dschungelprüfung gewählt. Bei der Dschungelprüfung gilt es für den Kandidaten, so viele Sterne wie möglich zu sammeln. Jeder Stern stellt eine Essensration für die Campmitglieder dar. Am ersten Tag und in der zweiten Hälfte der Show bestimmen die Teilnehmer per Geheimwahl selbst, welcher Promi an der Prüfung teilnehmen soll. In den restlichen Shows kann das Publikum die Kandidaten wählen. Die Prüfungen im Dschungelcamp können jeweils mit dem Ausruf "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" abgebrochen werden.

Während des Aufenthaltes im Dschungelcamp und besonders bei den Prüfungen werden die Kandidaten von dem Rettungssanitäter Bob McCarron, genannt "Dr. Bob", und seinem Team betreut. Für viele ist er der coolste Typ im Urwald und der heimliche Star des Dschungelcamps. Doch was macht Dr. Bob eigentlich, wenn er nicht gerade auf "verrückte" Dschungelbewohner aufpassen muss? McCarron ist ausgebildeter Rettungssanitäter, Wildbiologe und Krankenpfleger. Seit 2002 ist er bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" mit dabei.

Foto: MG RTL D / Stefan Menne 50 Bilder Einschaltquoten vom Dschungelcamp

Am Ende der Staffel wird der Publikumsliebling zum Dschungelkönig beziehungsweise zur Dschungelkönigin gekürt. Bei der vergangenen Staffel (2018) sicherte sich Jenny Frankhauser, Schwester von Daniela Katzenberger, den Titel.

Wo findet das Dschungelcamp statt?

Aber wo befindet sich das Dschungelcamp eigentlich? In Australien? Im Regenwald? Oder wird die Show doch nur aus einem TV-Studio in Deutschland gesendet?

Fest steht, für die Dschungelcamp-Kandidaten geht's Jahr für Jahr tatsächlich raus in den australischen Regenwald. Die deutsche Ausgabe, die von RTL ausgestrahlt wird, wird seit 2004 am selben Drehort produziert. Bei "Google Maps" ist der genaue Standort des Camps der RTL-Show schnell gefunden. Das Camp soll sich in dem Örtchen Dungay im australischen Bundesstaat New South Wales befinden.

Pächter des Geländes soll die britische Produktionsfirma Independent Television, früher Granada Television, sein, die das zuvor offene Gelände aufwändig umgestaltet, bebaut und mit Kamera- und Tontechnik ausgestattet hat.

Wer moderiert "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus"

Was wäre das Dschungelcamp ohne die bissigen Kommentare der Moderatoren? Auf jeden Fall nur halb so lustig. Gut zu wissen, dass auch in der 13. Staffel wieder das Moderatoren-Duo Sonja Zietlow und Daniel Hartwich das Dschungelcamp täglich live aus Australien präsentieren.

Sonja Zietlow moderiert die Show seit der ersten Folge - bis zur siebten Staffel mit Dirk Bach an ihrer Seite. Dieser verstarb 2012 im Alter von nur 51 Jahren. Seine Nachfolge trat Daniel Hartwich an. Hartwich ist seit der siebten Staffel mit dabei und scheint sich neben Sonja Zietlow im australischen Dschungel ziemlich wohl zu fühlen.

In welchen Ländern gibt es das Dschungelcamp?

Das Dschungelcamp gibt's nur in Deutschland? Von wegen. Auch andere Länder schicken ihre Promis gerne zum Campen in den Busch. So gibt es Formate wie das Dschungelcamp zum Beispiel auch in den Niederlanden, in Italien, in Großbritannien oder Irland. In Frankreich, Schweden oder den USA floppten die TV-Shows allerdings und wurde schnell wieder abgesetzt.

Dschungelcamp - was verdienen die Stars, was bekommt der Gewinner?

Wie viel Geld bekommen die Dschungel-Kandidaten eigentlich dafür, dass sie den ganzen Quatsch im RTL-Dschungel mitmachen? Nicht gerade wenig, wenn wir den Zahlen, die bei "Bild" und Co. kursieren, glauben möchten. Die Kandidaten der Reality-Show bekommen für ihre Teilnahme bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" eine Gage, die je nach Bekanntheitsgrad variieren kann.

Wann ist der Start des Dschungelcamps 2019?

Der Start-Termin fürs Dschungelcamp 2019 ist der 11. Januar. Die Show läuft in der Regel um 22.15 Uhr im TV.

(kron/mro/lukra/dpa)