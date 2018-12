Fakten, Gerüchte und Termine: So wird das neue Dschungelcamp aussehen

So wird das neue Dschungelcamp aussehen

Düsseldorf Im Januar geht die Dschungelshow „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ bei RTL in ihre 13. Staffel. Die Gerüchteküche brodelt - eine inoffizielle Kandidatenliste soll es auch schon geben. Wir haben alle Fakten und Gerüchte zusammengestellt.

Nur noch wenige Wochen bis zum Einzugstag. Am Freitag, 11\. Januar, startet das RTL-Dschungelcamp in die neue Staffel. 12 Promis werden ihren alltäglichen Luxus hinter sich lassen und in den tropischen Wäldern Australiens um die Gunst der Zuschauer buhlen - indem sie beispielsweise schwierige Dschungelprüfungen bestreiten oder lebendiges Getier vor laufender Kamera verzehren.