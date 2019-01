So lief der zweite Tag im Dschungel : "Oh Gott, oh Gott, oh nein"

Foto: RTL/MG RTL D 38 Bilder Dschungelcamp 2019 - Die Bilder von Tag 2

Düsseldorf Da sind sie also nun wirklich richtig angekommen. Mittendrin, im Dschungel. Oder was auch immer das grüne Gestrüpp wirklich ist. Ein „Dschungel“ an einer Hauptverkehrsstraße.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

"Oh Gott, oh Gott, oh nein" – so lief der zweite Tag im Dschungel

von Marcel Jarjour

Und direkt musste natürlich die Kandidatin die Kohlen aus dem Feuer holen, die es offensichtlich am wenigsten kann. Selbst schuld, denkt sich da der RTL-Zuschauer, der es ja in voyeuristischer Manier höchstpersönlich war, der „Topmodel“ Giselle Oppermann in der ersten Sendung dazu erkoren hatte. Sie bekam die meisten Anrufe – musste sich also am Samstag in der Dschungelprüfung „Kanal Fatal“ beweisen.

Ein Kanalsystem, bestehend aus neun durchnummerierten Rohren, wartete auf die 31-Jährige. 12 Sterne waren darin versteckt, die natürlich von diversen tierischen Bewohnern bewacht wurden – wie überraschend.

Foto: MG RTL D 30 Bilder Das sind die ersten Bilder aus dem Dschungelcamp 2019

Zwar hatte sie sich etwas Motivation vom Dschungel-Guru Bastian Yotta abgeholt, doch war von der Extra-Motivation nicht wirklich viel zu sehen. Okay, sie schaute sogar in die ersten Röhren hinein. Das war ja nach der völlig vergeigten Essensprüfung in der ersten Folge nicht zu erwarten: „Oh, mein Gott, da sind Kröten drin. Was mache ich nur? Oh, mein Gott, nein!“

Die folgenden Minuten verbrachte sie dann nicht etwa damit, eine Röhre nach der anderen zu durchforsten. Giselle machte das, wofür sie halt in dieses gottverdammte Dschungelcamp geholt wurde. Sie lamentierte und blickte in die Röhren und verdrückte fast eine Träne. Das volle Giselle-Programm halt.

Foto: MG RTL D / Arya Shirazi 32 Bilder Dschungelcamp 2019: Das sind die 12 Kandidaten

Ach ja: Natürlich stieß sie das ein oder andere „Oh, mein Gott“ in Richtung Himmel. Als ob ihr von dort unverhoffte Hilfe entgegenkommen würde. So gnädig ist der Dschungelgott beim RTL dann doch nicht. Und nach weiteren vergebenen Minuten war für sie klar: „Die Eins mit den Kröten schaffe ich nicht!“ Und auch bei Kakerlaken und Mehlwürmern winkt sie ab. Tränen standen ihr aber nicht in den Augen. „Oh, mein Gott!“ Am Ende betrat sie kein einziges Rohr mit Tieren. Giselle Oppermann – gemacht für die wirklich gefährlichen Aufgaben. Um das ganze hier mal abzukürzen. Nach weiterem Herumgejammere, Lamentieren und „Oh, mein Gott“-Rufen erspielte sich Oppermann sage und schreibe fünf Sterne. Wer darauf vorher beim australischen Buchmacher auch nur einen Penny gesetzt hätte – vermutlich hätte er jetzt einen großen Batzen Geld auf dem Konto.

Immerhin: Ehrlich war sie dann doch. „Ich bin nicht so zufrieden mit mir. Ich weiß auch nicht, ich konnte mich einfach nicht überwinden“, erklärte Gisele, bevor sie ins Camp zurückkehrte.

Foto: MG RTL D / Stefan Menne 24 Bilder Das sind die Könige des Dschungelcamps

Was sonst so im Camp passierte

Die morgendliche Motivation von Bastian Yotta ist nun zur Routine geworden. Der muskelbepackte Hollywood-Auswanderer hat die Kandidaten tatsächlich dazu gebracht, etwas mutiger zu werden.

Foto: RTL 122 Bilder Dschungelcamp: Das machen die Stars heute

Bastian: "Es wäre doch ein geiles Ziel, wenn wir von Tag zu Tag, in jeder Hinsicht, besser und besser werden." Und dann sprach er gebetsmühlenartig viermal vor und seine Jünger sprachen viermal nach: "Es geht mir von Tag zu Tag und in jeder Hinsicht immer besser und besser und besser."

Und was wollen seine Mitstreiter so erreichen? Die Antworten sind nicht wirklich überraschend:

Bastian: "Ich möchte heute mit einem glücklichen Lächeln einschlafen und wissen, dass ich alles gegeben habe. Und ich möchte, egal wer in die Dschungelprüfung geht, dass wir 12 Sterne holen." Tommi: "Ich freue mich über jeden Tag, wenn ich keinen Reis essen muss." Gisele: "Ich möchte einmal eine Prüfung bewältigen." Evelyn: "Mein Ziel ist es heute, ein Schweinearschloch richtig aufzuessen, wenn noch eins kommt." Peter: "Ich möchte den heutigen Tag mit Leben erfüllen." Domenico: "Ich freue mich auf die Liveübertragung und ich will zu meiner Familie sagen: I love you." Sibylle: "Mein Ziel ist, in der Dschungelprüfung alles anzunehmen." Nur einer hat keinen Bock auf das morgendliche Gedöns: Yotta-Intimfeind Chris Töpperwien.

Streit des Tages

Der Reis, der Reis. Das Lied von Helge Schneider dürfte den TV-Stars und Sternchen wohl jetzt schon aus dem Halse hängen. „Es gibt Reis, Baby“. Juhuuu. Wahnsinn, hmmm lecker. Wer sich seit Tagen nur von einer Handvoll Reis und Böhnchen ernährt, dreht sich bei diesen Zeilen wahrscheinlich im Kreis. Unklar ist, ob Domenico „die Augenbraue“ di Ciccio auch eine Ladung Helge Schneider zu sich genommen hat. Denn ihm war seine Portion Reis abhanden gekommen und genau das führte zum handfesten Streit in der Camper-Küche. Denn die Köche hatten alle Portionen Reis in eine Topf geworfen – ohne Rücksicht auf Verluste und auf Befindlichkeiten der anderen Camper.

Aber nicht mit Domenico. Seinen Reis ließ sich der Bachelorette-Kandidat nicht nehmen und so forderte er am Lagerfeuer Antworten:

"Wer hat eigentlich den ganzen Reis reingehauen?"

Doreen: "Wir alle." So durften die Zuschauer Zeuge eines abendlichen Streitgesprächs am Lagerfeuer sein. Zwischen der amtierenden Teamchefin und ihrem designierten Nachfolger. An dessen Ende beide Lager eher noch zerstrittener waren.

Foto: MG RTL D / Arya Shirazi 16 Bilder Diese Dschungelcamp-Teilnehmer posierten im "Playboy"

Beispiele gefällig?

Domenico: "Ich habe so einen Hals. Manche Leute müssen sich unterordnen, sonst flippe ich aus."

Doreen: "Ich mache überhaupt nicht auf Chefin. Du gammelst den ganzen Tag herum."

Irgendwann wurde es dann selbst Currywurstking Chris Töpperwien zu viel. Sein Vorschlag: "Ihr vertragt euch jetzt wieder und dann können wir essen. Dann kann auch jeder hier mal kacken, das macht auch ein bisschen was aus."

Geständnis des Tages

Domenico würde gerne die Uhren zurückdrehen und hätte im Nachhinein gar nicht erst bei „Bachelor in Paradise“ mitgemacht. Dann wäre ihm erspart geblieben, dass er sich nun seine Ex-Freundin im knappen Bikini anschauen muss. Und die Tatsache, dass die Öffentlichkeit erfährt, dass er, während er mit Evelyn anbandelte, eine andere Frau zuhause hatte. „Ich habe daraus gelernt“. Mal schauen, wie lange diese Sicht auf die Dinge anhält.

Sprüche des Tages

Tommi Piper, die Labertasche vom Dienst, würde wahrscheinlich seine ganze Gage auf eine Kandidatin im Camp setzen. Auf Evelyn Burdecki. Für ihn ist die blonde Düsseldorferin die haushohe Favoritin auf die Krone.

"Ich habe das Gefühl, dass du die Dschungelkönigin wirst. So wie du bist, sexy Schleifchen… Wenn du noch ein paar Sätze loslässt, bei denen die Leute alle zusammenbrechen, das ist die halbe Miete“, sagte Pieper. Mit schmachtigen Sätzen versucht Tommi seit dem Einzug, Burdecki zu umgarnen:

„Ich habe dich beobachtet, wenn du dich vorbereitest, herunter zu gehen. Und jedes Mal ist es entzückend. Du trägst auch dein Mikrofon in der Mitte, wo das Herzchen ist… über die Hüften geschwungen. Es sieht so niedlich aus…. Du bist das Showgirl und machst dich immer ein bisschen schön und das bemerken auch die Herren."

Foto: RTL 35 Bilder Die Promis mit den meisten Dschungelprüfungen

Evelyn wusste gar nicht, mit so einem Lob – wenn man es denn als Lob versteht – umgehen soll:

"Man denkt, du bist 20, wenn mach dich so reden hört und nicht sieht." Aber Tommi Pieper hat von der Pike auf gelernt, der Mann hat immerhin 77 Lenze auf dem Buckel. Und weiß, wie man Frauen um den Finger wickelt.

Mit solchen Sätzen: "Du bist lockerer, als du denkst. Ich habe dich so beobachtet, du wirst es. Ich wette darauf. Ich würde mich so freuen, wenn du es werden würdest."

Und was sagt Evelyn? "Es ist toll, dass ich deinen Segen habe.“ Jetzt kann der Krone ja wirklich nichts mehr im Wege stehen. Schließlich hat sie jetzt den Segen des Gesandten vom Planeten Melmac. Null Problemo.

Viel Problemo gibt es übrigens für Heulsuse Giselle: Sie muss zur kommenden Dschungelprüfung antreten. Das wird sicher lustig. Für die Zuschauer. Für die Camper eher weniger.

+++++

Halb flog sie auf ihn, halb rannte er hin – so lief die erste Folge von Sebastian Dalkowski

(veröffentlicht am 12. Januar)

Früh genug wird es um das gehen, was hineingehört in einen Text, der vom Auftakt des Dschungelcamps, Staffel 13, am Freitagabend erzählt. Das Getier. Das Gezänk. Das Geflenne. Aber einmal wenigstens soll es um Win Beijderwellen gehen, und wer jetzt nicht gleich in Absatz 5 springt, zum Geflenne und Getier, der wird gleich einen sehr weisen Satz lesen.

Win Beijderwellen war Produzent des niederländischen TV-Formats „Nummer 28“. Noch vor „Big Brother“ und „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“ brachte diese Sendung 1991 als erste Menschen für einen längeren Zeitraum an einen Ort, um sie beim Leben zu filmen. Es war die Geburtsstunde des Reality TV, wie wir es heute kennen. Sieben junge Niederländer, die gerade ihr Studium begonnen hatten, zogen in eine WG in Amsterdam. Beijderwellen hatte die Hoffnung, dass dies ausreichen würde. „In einer Fernsehsendung aufzutreten, ist spannend“, sagte er vor dem Einzug, „aber das größte Abenteuer ist für die jungen Leute doch, dass sie auf eigenen Beinen stehen.“

Auch „Nummer 28“ manipulierte bereits die Wirklichkeit, indem die Sendung Menschen, die sich so niemals kennengelernt hätten, in einem Haus unterbrachte. Aber die Eingriffe waren dezent. Weil die jungen Leute tatsächlich das Abenteuer erlebten, zum ersten Mal für sich selbst verantwortlich zu sein. Danach unterstellte Reality TV der Wirklichkeit permanent, nicht spannend genug zu sein. Wettbewerb und Elimination sollten der Wirklichkeit auf die Sprünge helfen. Bis das Genre an den Punkt kam, wo es Wirklichkeit nicht zeigte, sondern schuf.

„Zwölf Stars brechen auf zum größten Abenteuer ihres Lebens“, sagte Moderator Daniel Hartwich gleich zu Beginn des Dschungelcamp-Auftakts, aber genau das stimmte eben nicht. Das Dschungelcamp mag für einige Kandidaten ein größeres Abenteuer sein, doch sie haben es bereits jahrelang im Fernsehen verfolgen können, rund die Hälfte hat bereits an TV-Formaten ähnlicher Art teilgenommen.

Die Macher der Show wussten auch, dass dies nicht stimmte, sie wussten, dass wie seit Jahren die totale Routine drohte und drehten an den wenigen Stellschrauben, die sich überhaupt noch drehen ließen. Erstmals erhält der Gewinner 100.000 Euro zusätzlich zur Gage. Die erste Dschungelprüfung fand außerhalb des Dschungels statt, auf einem australischen Wolkenkratzer. Die Kandidaten hatten über ein Brett zu einem Buzzer zu gehen. Unter dem Brett ging es 100 Meter hinab, die Kandidaten waren gesichert. Die Teilnehmer dürfen tagsüber nicht mehr schlafen. Die Grundnahrungsmittel Bohnen und Reis werden streng rationiert. Alle sollen sie hungern, aber nicht verhungern.

Selbstverständlich war gegen die Routine erst mal nichts zu machen, zumal am Freitag wie in der gesamten ersten Woche niemand aus dem Camp gewählt wird. Der Zuschauer ist Profi. Die Teilnehmer sind Profi. Die Zietlow trug selbstverständlich ein buntes Zelt. Domenico de Cicco kämpfte selbstverständlich mit der deutschen Sprache. Nach drei Minuten erstmals nackte Brüste im Teich. Sibylle Rauch sprach: „Ich sehe das als meine letzte Chance.“ Bastian Yotta nervte kolossal als Motivationsmaschine, strong, healthy, full of energy. Gisele Oppermann tat, wofür sie schon bei „Germanys Next Topmodel“ eine gewisse Bekanntheit erlangte, nämlich Heulen bei jedem Anlass. Die Sex-Podcasterin Leila Lowfire machte den ersten doppeldeutigen Spruch: „Ich schluck.“ Und sagte später: „Es war der härteste Penis, den ich je im Mund hatte.“ Felix van Deventer behauptete: „Ich gehe in den Dschungel, damit die Menschen sehen, wer ich bin.“ Nämlich Felix und nicht die Rolle, die er bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ spielt. Zum Schluss Essensprüfung für alle. Die pürierten Maden. Die Kotzfrucht. Das Schweinesperma. Na klar. Die erste Werbeunterbrechung nach mehr als 75 Minuten, sie kam zu spät.

In dieser Wiederholung der Vorjahresshow mit anderem Personal liegt allerdings ein gewisser Trost. Besteht der Sinn der Sendung möglicherweise darin, einmal im Jahr den Stand der Zivilisation zu überprüfen? Solange wir das Dschungelcamp noch haben, ist alles irgendwie noch okay. Immerhin braucht man Strom für diese Sendung und Unternehmen, die die Werbeblöcke buchen, und Leute, die Fernseher besitzen. Soll diese Sendung gar einmal im Jahr zeigen, wie viel Zivilisation noch möglich ist, wenn man die Leute außerhalb der Zivilisation aussetzt? Es sollte uns hoffnungsvoll stimmen, dass sich Peter Orloff, Schlagersänger von Beruf, nach der Prüfung in der Ekelkantine per Handschlag von den beiden Moderatoren und vom Koch verabschiedete. Die Verabschiedeten wirkten beinahe peinlich berührt.

Doch Reality TV wird immer dann aufregend, wenn es wie durch ein Wunder doch Wirklichkeit hervorbringt. Weil es jene Teilnehmer gibt, die nur ganz leicht angestupst werden müssen. Die einfach nicht anders können, als sie selbst zu sein. Evelyn Burdecki und Domenico de Cicco fanden einst in der Sendung „Bachelor in Paradise“ vorübergehend zusammen. Dass de Cicco kurz zuvor ein Kind mit einer anderen Frau gezeugt hatte, erfuhr Burdecki erst später. Das junge Glück war noch nicht stabil genug für diese Realität.

Keiner der beiden hatte angekündigt, den anderen zurückzuerobern. Zu viel war geschehen, und de Ciccos Freundin würde sich die Sendung doch im Fernsehen anschauen. Und doch werden die beiden in den nächsten 14 Tagen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine Dummheit begehen. Weil sie nicht anders können. Sie werden wieder zueinanderfinden, sie fingen gleich am ersten Tag damit an. Es begann mit der Sonnencreme. Burdecki hatte welche, de Cicco brauchte welche. Sie gab ihm ab. Später begleiteten sie sich gegenseitig zur Toilette. Sie lächelten sich an. Noch später stellte er sich vor ihre Liege.

Er: „Ich hab wieder abgenommen - und sieht man das?“

Sie: „Nee.“

Er druckst herum, er möchte ihr von einer Angst erzählen, aber eigentlich möchte er auch nicht und dann rückt er heraus: Es ist die Angst, „dass ich mit dir wieder so weit komme.“ Burdecki fürchtet das auch: „Das wird richtig schlimm noch, ich sag‘s dir.“

Sie sehen es beide kommen, vielleicht nicht die große Liebe, aber es ist besser, schlecht zu knutschen, als gar nicht zu knutschen. Sie wissen, dass es nicht richtig ist, sie wehren sich dagegen, aber sie wissen auch, es lässt sich fast nicht mehr verhindern. Schon allein der Hormone wegen.

Wir werden ihnen beim Scheitern an sich selbst zusehen und wir werden darin den Menschen im C-Promi erkennen. Wir werden uns darin erkennen. Es wird der wirklichste Moment werden.

Verliererin des Tages

Solange der Fernsehzuschauer kein Mitleid entwickelt, bleibt er Sadist. Deshalb muss Gisele Oppermann zur nächsten Dschungelprüfung antreten. Sicher auch, weil sie bei den ersten beiden Prüfungen keinen Stern holte und auch nicht den Eindruck machte, als wäre das im Rahmen ihrer Möglichkeiten.

Zitate des Tages

„Wenn Goethe noch leben würde, dann in meiner Vagina.“ (Leila Lowfire)

„Es ist wie bei den Wikingern. Man muss ja irgendwie zusammenhalten.“ (Evelyn Burdecki)

+++++

Wie werden wohl die Quoten in diesem Jahr?

Veröffentlicht am 9. Januar 2019, 11 Uhr

Es ist die 13. Ausgabe der Dschungelshow, deren Einschaltquoten im vergangenen Jahr deutlich gesunken waren. Nach RTL-Angaben schalteten im Schnitt 5,62 Millionen Zuschauer ein, um den Weg von Daniela Katzenbergers Halbschwester Jenny Fankhauser auf den Dschungelthron zu verfolgen. Die Quoten waren die schlechtesten seit zehn Jahren und die drittschlechtesten in der Dschungel-Geschichte überhaupt. Die quotentechnisch erfolgreichste Staffel von 2014 mit Dschungel-Königin Melanie Müller schalteten im Schnitt noch 8 Millionen Zuschauer ein.

Ob sich in das Format in der 13. Staffel, die am Freitagabend (11. Januar) um 21.15 Uhr startet, wieder erholen wird, bleibt abzuwarten.

+++++

Der Schnellcheck der neuen Kandidaten

Veröffentlicht am 10. Januar 2019, 16 Uhr

Ein Kandidat ist der Chef, eine Kandidatin muss zu jeder Dschungelprüfung und ein Teilnehmer mausert sich zum Publikumsliebling. Welcher neue Dschungelcamper sich für welche Rolle am besten eignet.

Der Alpha-Camper

Bastian Yotta machte schon vor dem Dschungel gerne auf dicke Hose. Ob als selbsternannter Millionär, Fitness-Trainer oder Kandidat bei „Adam sucht Eva“. Sein Konkurrent um den Chefposten ist Vox-Auswanderer Chris Töpperwien. Der durchgestylte „Currywurstmann“ legt großen Wert auf Sauberkeit im Camp und will die selbst durchsetzen: „Es muss jemanden geben, der eine leitende Funktion hat."

Die Zicke

Model Gisele Oppermann ist Kandidatin Nummer eins für diesen Job. „Wenn mich da jemand angreift, dann lass ich mir das nicht gefallen“, sagt die 29-Jährige. Konkurrenz bekommt sie von Ex-Pornodarstellerin Sibylle Rauch. Die 58-Jährige will vor den jüngeren Mitbewohnern nicht klein bei geben: „Ich schaue nicht danach aus, aber ich kann auch austeilen.“ Die dritte Option ist Bachelor-Babe Evelyn Burdecki (30). Eigentlich ist sie eher unkompliziert, könnte aber vor allem gegenüber einem Kandidaten die Krallen ausfahren: ihr Ex Domenico De Cicco ist auch im Camp. Der hat sie verlassen, weil er ein Kind mit einer anderen bekommen hat.



Ibes 2018 : Einschaltquoten vom Dschungelcamp

zurück

weiter

Der Zeit-Absitzer

Jedes Jahr gibt es diesen einen alten Mann, der so lange im Camp bleibt, bis ihn die Zuschauer endlich aus Mitleid rauswählen. Dieses Mal sind es sogar zwei! Schlagersänger Peter Orloff will beweisen, dass man mit 74 Jahren noch alles machen kann. Mal sehen, wie lange er diesem Motto treu bleibt. Noch drei Jahre älter ist Alf-Synchronsprecher Tommi Piper. Wer gibt zuerst auf?

Die Nacktschnecke

Dem Playboy hat Evelyn Burdecki eine Absage erteilt. Im Camp ist nackte Haut bei ihr aber nicht ausgeschlossen: „Ein bisschen Brust geht schon. Mein Dschungel-Oberteil werde ich auf jeden Fall aufreißen, damit ich nicht so hochgeschlossen rumlaufen muss.“ Ähnlich sieht das Leila Lowfire (26), die einen Sex-Podcast macht: „Ich werde schon etwas freizügiger rumlaufen. Ich habe kein Problem mit meinem Körper und es ist ja auch keine Überraschung, wie ich nackt aussehe.“ Für die Zuschauer bleibt zu hoffen, dass sich Sibylle Rauch (58) nicht zu Taten aus vergangenen Porno-Tagen hinreißen lässt.

Die Camp-Mutti

Klare Sache: Sandra Kiriasis. Die Bob-Olympiasiegerin ist Teamplayer aus Berufung und traut sich den Job voll zu: „Ich bin der Spieß und die Mutter der Kompanie.“

Das Prüfungs-Opfer

Gerne gucken sich die Zuschauer einen Kandidat aus und schicken ihn oder sie in Serie in die Dschungelprüfungen. Wie geeignet für diese Rolle scheint Gisele Oppermann. Bei „Germanys next Topmodel“ galt sie als Heulsuse - das weiß sie auch selbst: „Ich bin schon ein Sensibelchen. Ich jammere auch ganz gerne mal.“ Das dürfte die Zuschauer erst recht dazu anspornen, immer wieder für sie anzurufen. Nicht in Gefahr ist hingegen Doreen Dietel. Die 44-Jährige würde sich bei Dschungelprüfungen wahrscheinlich viel zu gut schlagen. „Ich habe als Kind beim Schlachten schon Schweineblut getrunken und Hühnerfüße gegessen“, sagt die Schauspielerin.

Der Frauen-Schwarm

In der Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ verdreht Felix van Deventer den Damen reihenweise die Köpfe. Ob der 22-Jährige auch bei den Frauen im Camp eine Chance hat? Oder machen ihm Muskel-Mann Bastian Yotta und Bachelorette-Teilnehmer Domenico De Cicco den Platz streitig? Der Italo-Charmeur ist allerdings in einer Beziehung.

Der Publikumsliebling

Für Ex-Freundin Evelyn Burdecki ist er zwar ein rotes Tuch, bei den Zuschauern könnte Domenico De Cicco aber ganz gut ankommen. Schon aus anderen TV-Formaten ist er für seine nicht ganz akzentfreien, lustigen Sprüche bekannt. Der 35-Jährige könnte als Camp-Clown für beste Unterhaltung sorgen.

+++++

Warum diesmal keine Dschungelcamp-Kandidatin im Playboy zu sehen ist

Veröffentlicht am 9. Januar 2019, 12 Uhr

Jenny Elvers hat es getan, Angelina Heger hat es getan und Mariella Ahrens auch: Kommt eine neue Staffel des Dschungelcamps ins Fernsehen, war in den vergangenen Jahren eigentlich nicht die Frage, ob sich eine Teilnehmerin für den Playboy auszieht, sondern nur welche. In diesem Jahr ist das anders - obwohl es ein entsprechendes Angebot des Magazins gab. "Vor der Staffel hat der Playboy angerufen und gefragt, ob ich mich ausziehen will", sagte Evelyn Burdecki zu RTL.de. Sie lehnte ab - dabei sei das Angebot durchaus lukrativ gewesen.

Der Grund dafür sei Rücksicht auf ihre Eltern gewesen, wie sie dem Sender erzählte: "Die kommen aus Polen und sind sehr konservativ. Und ich selber habe mir auch gedacht: Das kriegt Deutschland nicht von mir, ich zeige nicht meine nackten Brüste." Irgendwann wolle sie ja auch mal Kinder bekommen. „Und was sollen die dann davon denken?"

Im Camp selbst wird dann natürlich trotzdem Haut gezeigt: "Ein bisschen Brust geht schon", sagte Burdecki. "Mein Dschungel-Oberteil werde ich auf jeden Fall aufreißen, damit ich nicht so hochgeschlossen rumlaufen muss. Man darf ja nicht wie ein Lappen aussehen."

Übrigens ziert statt einer Dschungel-Queen nun Profi-Eisläuferin Annette Dytrt das Cover des Playboys. Die 35-Jährige ist in der Sat.1-Show "Dancing on Ice" an der Seite von John Kelly zu sehen.

+++++

RTL verrät die Geheimnisse des Dschungelcamps

Veröffentlicht am 8. Januar 2019, 19.00 Uhr

Bei den Dschungelprüfungen wird getrickst. Das hat RTL jetzt in einer Pressemitteilung verraten. Wenn die Kandidaten sich ab Freitag wieder durch klebrige Spinnenweben kämpfen, handelt es sich dabei nämlich gar nicht immer um echte Netze der kleinen Insekten. Teilweise werden auch künstliche Spinnenweben verwendet. Gleiches gilt für den ekligen Schleim, durch den die Teilnehmer bei vielen Prüfungen waten müssen. „Der Schleim wird aus hygienischen Gründen künstlich hergestellt“, teilt RTL mit.

Und was ist mit den Ekel-Prüfungen, in denen die Stars allerlei australisches Dschungel-Getier essen müssen? Die Tiere beziehungsweise Zutaten sind zwar echt. Manchmal wird es den Promis aber auch dort zumindest ein bisschen angenehmer gemacht: Getränke wie der Kotzfrucht-Saft werden mit Wasser und Milch verdünnt – „aus Gründen der Trinkbarkeit“. Zubereitet werden alle Prüfungsmahlzeiten übrigens von einem britischen Köche-Team.

Was ist sonst noch Fake im Dschungelcamp? Während der Bach echt ist, wurde der Wasserfall, unter dem die Promis duschen, künstlich angelegt. Nachts wird dieser ausgeschaltet. Auch einige der Felsen sind unecht. In den aus Fiberglas bestehenden Steinen sind Kameras des Produktionsteams versteckt. Und das Baumhaus, aus dem Sonja Zietlow und Daniel Hartwich moderieren, ist eigentlich nur ein halbes Baumhaus. Es befindet sich zwar an einem Baum, dort hoch muss allerdings niemand klettern, denn: „Der Baum steht an einem Hang und man erreicht das Baumhaus über Brücken ebenerdig.“

Und wo liegt das Dschungelcamp genau? 362 Dungay Creek Road – so lautet die genaue Adresse. Das Camp liegt damit zwar direkt am Regenwald, einige Nachbarn gibt es trotzdem. Und die sind nicht immer glücklich über die Promis, die nebenan einziehen. „Die Menschen in der Nähe stören sich teilweise am durch die Produktion erhöhten temporären Verkehrsaufkommen“, sagt RTL. Denn immerhin 400 Mitarbeiter sind an der Produktion vor Ort beteiligt. Die werden nach Angaben des Senders mit Shuttle-Bussen ins Camp gefahren.

Auch zum Auswahlprozess der Dschungelcamper gibt RTL neue Einblicke. Drei Personen kümmern sich um das Casting, das mehrere Runden dauert. Bevor es zu Vertragsgesprächen kommt, trifft sich ein Producer mit dem angehenden Kandidaten. Außerdem müssen alle potenziellen Teilnehmer vor der Abreise nach Australien zu einem Psychologen: „Medizinische und psychologische Untersuchungen sind Grundvoraussetzung für die Teilnahme. Damit stellen wir sicher, dass die Stars in jeder Hinsicht fit genug für den Dschungel sind.“

Zu den Kriterien, nach denen die Kandidaten ausgewählt werden, macht RTL keine Angaben. Der Sender verrät aber: „Wir versuchen, eine möglichst heterogene und unterhaltsame Gruppe zusammenzustellen.“ Heißt: Möglichst verschiedene Charaktere mit möglichst viel Konfliktpotenzial. RTL geht sogar so weit, diese Zusammensetzung von zwölf Personen in einer Extremsituation als „soziales Experiment“ zu bezeichnen. „Es ist in jedem Fall spannend zu sehen, wie sich die einzelnen Campbewohner verhalten und wie sich das Verhalten im Lauf der Zeit möglicherweise verändert“, schreibt RTL dazu.

Wer den Satz „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“ sagt, muss das Camp verlassen. Da gab und gibt es laut RTL keine Ausnahmen. Allerdings: „Wenn Promis laut mit den Gedanken spielten, das Camp zu verlassen, gab es Gespräche, wie diese Krise eventuell zu überstehen ist. Es wurde aber niemand überredet, im Camp zu bleiben.“

Und die Begleitpersonen lassen es sich im Luxushotel gut gehen? Bekannt war, dass diese während des Dschungelcamps im „Palazzo Versace“ an der australischen Gold Coast untergebracht sind. Neu ist, wie die Verpflegung abläuft. Den Kandidaten und ihren Begleitpersonen wird bis zum Start der Staffel das Frühstück im Versace bezahlt. „Danach bekommen die Begleitpersonen täglich ein bestimmtes Budget zur Verfügung gestellt, über dessen Verwendung sie frei verfügen können,“ sagt RTL. Das gelte auch für die Prominenten, nachdem sie das Camp verlassen haben. Zur Höhe des Budgets macht RTL keine Angaben.

+++++

Das sind die 12 Kandidaten im Dschungelcamp

Veröffentlicht am 4. Januar 2019

Gut eine Woche vor dem Start des diesjährigen Dschungelcamps hat RTL nun die zwölf Promis bekanntgegeben, die bei dem TV-Projekt mitmachen. Unter ihnen sind als ältester Teilnehmer Alf-Synchronstimme Tommi Piper (77) und als Jüngster der „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“-Darsteller Felix van Deventer (22). Außerdem dabei sind Bob-Olympiasiegerin Sandra Kiriasis, „Erotik-Ikone“ Sibylle Rauch und Schlagersänger Peter Orloff.

Daneben sind Schauspielerin Doreen Dietel, die Sex-Expertin Leila Lowfire, „Germany's Next Topmodel“-Kandidatin Gisele Oppermann, Vox-Auswanderer und „Currywurstmann“ Chris Töpperwien im Rennen um die Dschungelkrone. In den australischen Dschungel gehen außerdem wieder vor allem viele Privatfernsehen-Eigengewächse aus Formaten, die nicht jeder kennt, darunter Bastian Yotta, „Bachelor“-Kandidatin Evelyn Burdecki und „Bachelorette“-Kandidat Domenico De Cicco.

2018 hatte Jenny Frankhauser, die Halbschwester von TV-Sternchen Daniela Katzenberger, die 12. Staffel der Show gewonnen. Die 13. Staffel der beliebten Sendung beginnt in einer Woche - am 11. Januar.

Das auch IBES (von „Ich bin ein Star) abgekürzte RTL-Format ist vor allem wegen der Lästermoderationen von Sonja Zietlow und Daniel Hartwich bei Millionen TV-Zuschauern populär.

+++++

Alle Fakten zum Dschungelcamp 2019

Veröffentlicht im Dezember 2018

Nur noch wenige Wochen bis zum Einzugstag. Am Freitag, 11. Januar, startet das RTL-Dschungelcamp in die neue Staffel. 12 Promis werden ihren alltäglichen Luxus hinter sich lassen und in den tropischen Wäldern Australiens um die Gunst der Zuschauer buhlen - indem sie beispielsweise schwierige Dschungelprüfungen bestreiten oder lebendiges Getier vor laufender Kamera verzehren.

Eine besondere Neuerung gibt es 2019: Der Gewinner wird diesmal nicht nur mit Dschungelkrone und einigen Wochen Aufmerksamkeit belohnt, sondern zusätzlich mit 100.000 Euro Prämie. Das verriet Moderator Daniel Hartwich kürzlich in einem RTL-Werbespot.

Finale vom Dschungelcamp 2019

Das Finale des Dschungelcamps wird am Samstag, 26. Januar, stattfinden. Dann wird sich zeigen, wer Jenny Frankhauser als noch amtierende Dschungelkönigin beerben wird. Die Kandidatenliste für den Dschungel ist laut einem Bericht der „Bild“-Zeitung bereits komplett. Folgende Promis sollen sich im australischen Urwald mit Kakerlaken und Ekel-Schleim herumplagen:

Das sind die Dschungelcamp-Kandidaten 2019

Das Dschungelcamp live im TV oder online im Stream

Veröffentlicht im Dezember 2018

Ab vor den Fernseher: Das Dschungelcamp geht bald wieder in die nächste Runde. Aber wie läuft die Übertragung genau ab? Und wo lassen sich ganze Folgen als Wiederholung sehen, wenn eine Sendung verpasst wurde?

Ab Januar wird "IBES" täglich wieder im TV bei RTL übertragen. Die Show läuft in der Regel täglich um 22.15 Uhr. Wer sich die Sendung lieber im Live-Stream auf einem mobilen Geräte anschauen möchte, muss sich bei der kostenpflichtigen App "TV Now Plus" anmelden.

Neben dem kostenpflichtigen Dienst "TV Now Plus" gibt es aber auch das kostenlose Angebot "TV Now". Darüber lässt sich zwar kein Live-Stream sehen, dafür können aber später ganze Folgen als Wiederholung angesehen werden.

Dschungelcamp - was ist das Konzept der RTL-Show?

Das Konzept der Show von RTL ist einfach: Zwischen zehn und zwölf Promis beziehen für etwa zwei Wochen das Camp im australischen Busch. An jedem Tag wird mindestens ein Kandidat in die Dschungelprüfung gewählt. Bei der Dschungelprüfung gilt es für den Kandidaten, so viele Sterne wie möglich zu sammeln. Jeder Stern stellt eine Essensration für die Campmitglieder dar. Am ersten Tag und in der zweiten Hälfte der Show bestimmen die Teilnehmer per Geheimwahl selbst, welcher Promi an der Prüfung teilnehmen soll. In den restlichen Shows kann das Publikum die Kandidaten wählen. Die Prüfungen im Dschungelcamp können jeweils mit dem Ausruf "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" abgebrochen werden.

Während des Aufenthaltes im Dschungelcamp und besonders bei den Prüfungen werden die Kandidaten von dem Rettungssanitäter Bob McCarron, genannt "Dr. Bob", und seinem Team betreut. Für viele ist er der coolste Typ im Urwald und der heimliche Star des Dschungelcamps. Doch was macht Dr. Bob eigentlich, wenn er nicht gerade auf "verrückte" Dschungelbewohner aufpassen muss? McCarron ist ausgebildeter Rettungssanitäter, Wildbiologe und Krankenpfleger. Seit 2002 ist er bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" mit dabei.

Am Ende der Staffel wird der Publikumsliebling zum Dschungelkönig beziehungsweise zur Dschungelkönigin gekürt. Bei der vergangenen Staffel (2018) sicherte sich Jenny Frankhauser, Schwester von Daniela Katzenberger, den Titel.

Wo findet das Dschungelcamp statt?

Aber wo befindet sich das Dschungelcamp eigentlich? In Australien? Im Regenwald? Oder wird die Show doch nur aus einem TV-Studio in Deutschland gesendet?

Fest steht, für die Dschungelcamp-Kandidaten geht's Jahr für Jahr tatsächlich raus in den australischen Regenwald. Die deutsche Ausgabe, die von RTL ausgestrahlt wird, wird seit 2004 am selben Drehort produziert. Bei "Google Maps" ist der genaue Standort des Camps der RTL-Show schnell gefunden. Das Camp soll sich in dem Örtchen Dungay im australischen Bundesstaat New South Wales befinden.

Pächter des Geländes soll die britische Produktionsfirma Independent Television, früher Granada Television, sein, die das zuvor offene Gelände aufwändig umgestaltet, bebaut und mit Kamera- und Tontechnik ausgestattet hat.

Wer moderiert "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus"

Was wäre das Dschungelcamp ohne die bissigen Kommentare der Moderatoren? Auf jeden Fall nur halb so lustig. Gut zu wissen, dass auch in der 13. Staffel wieder das Moderatoren-Duo Sonja Zietlow und Daniel Hartwich das Dschungelcamp täglich live aus Australien präsentieren.

Sonja Zietlow moderiert die Show seit der ersten Folge - bis zur siebten Staffel mit Dirk Bach an ihrer Seite. Dieser verstarb 2012 im Alter von nur 51 Jahren. Seine Nachfolge trat Daniel Hartwich an. Hartwich ist seit der siebten Staffel mit dabei und scheint sich neben Sonja Zietlow im australischen Dschungel ziemlich wohl zu fühlen.

In welchen Ländern gibt es das Dschungelcamp?

Das Dschungelcamp gibt's nur in Deutschland? Von wegen. Auch andere Länder schicken ihre Promis gerne zum Campen in den Busch. So gibt es Formate wie das Dschungelcamp zum Beispiel auch in den Niederlanden, in Italien, in Großbritannien oder Irland. In Frankreich, Schweden oder den USA floppten die TV-Shows allerdings und wurde schnell wieder abgesetzt.

Dschungelcamp - was verdienen die Stars, was bekommt der Gewinner?

Wie viel Geld bekommen die Dschungel-Kandidaten eigentlich dafür, dass sie den ganzen Quatsch im RTL-Dschungel mitmachen? Nicht gerade wenig, wenn wir den Zahlen, die bei "Bild" und Co. kursieren, glauben möchten. Die Kandidaten der Reality-Show bekommen für ihre Teilnahme bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" eine Gage, die je nach Bekanntheitsgrad variieren kann.

Wann ist der Start des Dschungelcamps 2019?

Der Start-Termin fürs Dschungelcamp 2019 ist der 11. Januar. Die Show läuft in der Regel um 22.15 Uhr im TV.

(kron/mro/lukra/dpa)