Bastian Yotta, Leila Lowfire und Sibylle Rauch ahnen nichts Gutes: Was nach einem leckeren Menü klingt, hat es in sich: Die Kandidaten müssen eine Pizza der besonderen Art verspeisen. Der Pizzaboden besteht aus pürierten Mehlwürmern und ist mit getrockneten Mehlwürmern gespickt. Dazu Tomatensoße aus pürierter Emuleber und Blut sowie Stierpenis in Scheiben als Salami.