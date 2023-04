Dortmunder Tatort „Love is Pain“ Leid, Schmerz und eine Tattoo-Träne

Das Polizei-Trio erkennt so langsam ein Muster und die Botschaft, die ihnen der Täter schicken will. Die beiden Toten waren in ihrer Jugend Teil einer Clique, und ein Mitglied hat einen dramatischen Unfall erlitten und liegt seitdem im Wachkoma. Toms Mutter besucht ihn im Pflegeheim und träumt davon, ihren Sohn nach Hause zu holen. Sie trauert um den fröhlichen Sohn, der nicht mehr ansprechbar und hilflos in seinem Bett liegt. „Wenn Sie alles verloren haben“, sagt sie in einer Szene zu Faber, und der entgegnet nur. „Erzählen Sie mir doch nix.“ Ihm muss niemand mit Verlust, Leid und Trauer kommen, hat er doch seine Kollegin Martina Bönisch verloren. Der Fall „Love is Pain“ ist ein Fall voller Schmerzen, wie es der Titel vorgibt. Hartmann trauert noch und findet langsam wieder zurück in den Beruf, wo er sich auch damit auseinandersetzen muss, dass er als Leiter der Mordkommission angezählt ist. Auch Rosa Herzog und Jan Pawlak haben eigene Sorgen: Sie hat eine schwierige Beziehung zu ihrer Mutter, einer ehemaligen RAF-Terroristin, er kämpft um das Sorgerecht für seine Tochter. Dazu kommt das Leid der Mutter, auch das der Angehörigen der Mordopfer – der Fall ist ein Bad im Schmerz, gelacht wird woanders, in Münster zum Beispiel, aber nicht in Dortmund.