Vorschau auf den Dortmunder „Tatort“ : Gier, Angst und ganz viel Elend

Ganz weit draußen: Kommissarin Martina Bönisch (Anna Schudt) bei einer Verfolgung auf dem Feld. Foto: dpa/Elliott Kreyenberg

Dortmund Ein Finanzmanager wird erschossen im Hafen gefunden. Die Dortmunder Ermittler haben aber leider gerade andere Sorgen. Richtig bei der Sache ist nur Manta-Fahrer Faber.

Dass Dortmund eine Hafenstadt ist, dürfte außerhalb des Ruhrgebiets nicht übermäßig bekannt sein. Tatsächlich markiert der Hafen den Beginn des durchaus rege befahrenen Dortmund-Ems-Kanals. Und eben dort liegt in einem Auto die Leiche eines Vermögensberaters. Dies hätte die Polizei wohl so schnell gar nicht mitbekommen, wenn nicht mitten in der Nacht der schrecklich nervöse und wirr redende Finanzmanager Josef Micklitza (Stefan Rudolf) Anzeige erstattet hätte. Er selbst sei mit dem Opfer verabredet gewesen und habe seinen Bekannten erschossen vorgefunden. Warum er sich zu später Stunde an diesem ungewöhnlichen Ort mit dem Mann treffen wollte, kann er nicht plausibel erklären. Die Kommissare Faber (Jörg Hartmann) und Bönisch (Anna Schudt) nehmen zunächst die Investmentagentur ins Visier, bei der das Opfer arbeitete. Dort soll es Gerüchten zufolge nicht mit rechten Dingen zugehen. Und auch bei einer Privatbank, mit der die Agentur eng zusammenarbeitet, soll Geld weggekommen sein. Einige Kunden fürchten jedenfalls panisch, mehrere Millionen Euro verloren zu haben. Warum die Folge wenig subtil „Gier und Angst“ heißt, wird also relativ rasch deutlich.

Der junge Ermittler Jan Pawlak (Rick Okon) hat inzwischen andere Sorgen. Seine seit einem Jahr verschwundene Ehefrau Ella (Anke Retzlaff) taucht plötzlich wieder in Dortmund auf. Doch Wiedersehensfreude will sich nicht so recht einstellen. Die junge Frau ist drogenkrank und wohnt mit einem der Verdächtigen zusammen. Nachts zieht sie um die Häuser, ihr Kind will sie nicht sehen. Auch Kommissarin Bönisch kann sich nicht so recht auf die Ermittlungen konzentrieren. Ihr abgelegter Liebhaber entwickelt sich zum Stalker, es kommt zu hässlichen Szenen und Handgreiflichkeiten. Kurzum: Es ist alles ein ziemliches Elend. Richtig bei der Sache ist eigentlich nur Faber, der im Opel Manta lässig durch die Straßen kurvt.

Leider muss man feststellen, dass „Gier und Angst“ von Regisseur Martin Eigler und Autor Sönke Lars Neuwöhner einer der schwächeren Fälle des Dortmunder Teams geworden ist. Der eigentliche Mordfall, Pawlaks Ehe-Probleme und der private Ärger der Kommissarin nehmen zeitlich einen ähnlich großen Raum ein. Es gibt Momente, da weiß man als Zuschauer nicht mehr so genau, welche Hauptgeschichte eigentlich erzählt werden soll. Einige Dialoge wirken überraschend hölzern. Da ist von „horrenden Summen“ die Rede, Bekannte von früher machen „Urlaub in der JVA“. So redet vermutlich niemand, auch nicht in Dortmund. Richtig viel Geld ist halt weg. Und der Typ saß im Knast. Zudem haben Fortsetzungsgeschichten wie das Drama um Pawlaks Frau immer das Risiko, dass sich viele Zuschauer nach den langen Pausen nur noch schlecht an die genauen Hintergründe erinnern können. So richtig Raum zur Entfaltung hat die neue Kollegin Rosa Herzog (Stefanie Reinsperger) in diesem Fall wieder nicht.

Fans der Dortmunder Ermittler können natürlich trotzdem gerne einschalten. Zwischen Bönisch und Faber kommt es zum Beispiel zu einer Szene, über die noch zu reden sein wird. Ist es vielleicht am Ende doch Liebe? Mehr wird hier aber noch nicht verraten. Und Fabers frisch polierter Manta GSI (110 PS, 2 Liter Hubraum) ist natürlich auch wieder ein echter Hingucker.