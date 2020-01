Neuer „Tatort“ aus Dortmund : Ein Kind, das nicht vergessen kann

Am Tatort wird Evelyn Kohnai (Luisa-Céline Gaffron) blutverschmiert von Kommissarin Martina Bönisch (Anna Schudt) festgenommen. Die junge Frau hat in ihrer Kindheit Schlimmes erlebt. Foto: WDR/Thomas Kost

Dortmund Im Dortmunder „Tatort“ geht es um einen Pädokriminellen-Ring – und um Fabers Erzfeind.

Eine junge Frau sitzt zusammengekauert im Partykeller eines Einfamilienhauses, ihre blonden Locken und ihr Gesicht sind mit Blut verschmiert. Evelyn (Luisa-Céline Gaffron) hat kurz zuvor einen Mann erstochen, jetzt wartet sie auf Kommissar Peter Faber (Jörg Hartmann) – nur mit ihm möchte sie sprechen. Wieder ein Dortmunder „Tatort“ also, in dem die zweifellos spannende Figur Faber mehr im Mittelpunkt steht als der eigentliche Fall? Nicht ganz, glück­licherweise.

Denn zeitgleich zu Fabers und Martina Bönischs (Anna Schudt) Einsatz im Partykeller sind ihre jungen Kollegen Jan Pawlak (Rick Okon) und Nora Dalay (Aylin Tezel) auf dem Weg zu Pawlaks Familie. Seine kleine Tochter Mia hatte in Panik angerufen. Als die beiden eintreffen, liegt Pawlaks Frau benommen von einer erzwungenen Heroin-Überdosis auf dem Boden – und Mia ist verschwunden. Damit bekommt „Monster“ (Buch: Jörg Werner, Regie: Torsten C. Fischer) für Pawlak eine persönliche Dimension.

Fälle Gleich zwei Mal lösten zuletzt Missbrauchs-Netzwerke in NRW bundesweit Entsetzen aus. Der Fall Lügde rund um den massenhaften Kindesmissbrauch auf einem Campingplatz ist juristisch abgeschlossen. Im Fall, der in Bergisch Gladbach seinen Anfang nahm, laufen die Ermittlungen noch. Tausende Datenträger werden ausgewertet, acht Verdächtige sitzen in NRW in U-Haft.

Jetzt geht diese Geschichte – so viel darf verraten werden – nach knapp sechs Jahren zu Ende. Eine gute Entscheidung. Und ein guter Krimi, facettenreich und spannend inszeniert. Evelyn wurde als Mädchen missbraucht und hat sich davon nie erholt. Die Bilder sind beklemmend, aber nie voyeuristisch. Sie deuten den Schrecken nur an – und sind doch schwer zu ertragen. „Ein Kind, das nicht vergessen kann“, sagt Bönisch. Dahinter steckt ein Netzwerk von Pädokriminellen, das Graf für seine Zwecke nutzt. Die Ermittler stoßen an ihre Grenzen – im Gespräch mit der traumatisierten Evelyn und auf der Suche nach Mia, von der Videos im Internet auftauchen, an deren Urheber sie aber nicht herankommen. Nicht zuletzt ist „Monster“ in Zeiten von Lügde und Bergisch Gladbach auch ein erschreckend aktueller Fall.