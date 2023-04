Dortmund-Tatort „Love is Pain“ Wo Dortmund ist, ist oben

Ausbruch am Tatort Faber erwacht aus seiner Trauer und Starre und mischt wieder mehr mit. Seine Geduld ist wieder strapazierfähiger, aber wer ihm mit Entschuldigungen und Erklärungen kommen will, den grätscht er gekonnt weg, erst recht, wenn Schmerz die Rechtfertigung für Mord sein soll. Toms Mutter will sich erklären und sagt, ihr sei alles genommen worden. „Hören Sie auf, das brauchen Sie mir nicht erzählen, echt nicht!“, fährt Faber sie an. Es grenzt fast an ein Wunder, dass Faber überhaupt in der Spur des Lebens geblieben ist. Aber in Dortmund geht es spannend weiter.