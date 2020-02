Im Herbst : Der „Domino Day“ kommt zurück ins TV

Düsseldorf Ein Klassiker kehrt zurück auf den TV-Bildschirm. RTL legt den „Domino Day“ neu auf – elf Jahre nachdem zum letzten Mal Millionen Steine live im Fernsehen fielen. Was schon zu dem Comeback bekannt ist.

Die zwölfte Auflage des „Domino Day“ soll im Herbst bei RTL laufen. „Ich freue mich wahnsinnig, dass wir die größte Kettenreaktion der Welt wieder angehen. Als ich vor 20 Jahren den ersten 'Domino Day' mit verantwortet habe, waren es die schlimmsten Momente meines Fernsehlebens, weil das ganze Team so extrem nervös und aufgeregt war, dass die Steine zu früh umfallen“, sagte RTL-Unterhaltungschef Kai Sturm über die Rückkehr des Show-Klassikers in einer RTL-Mitteilung.

Bei der Premiere im Jahr 1998 fielen in der ersten Live-Domino-Kettenreaktion 1,6 Millionen bunte Steine um. Der Rekord wurde dann im Jahr 2009 aufgestellt, als 4.491.863 Dominosteine fielen. 88 Menschen aus 16 verschiedenen Ländern waren an dem Rekord in einer Halle in Leeuwarden (Niederlande) beteiligt. Ob das Comeback im Herbst 2020 mal wieder einen Angriff auf den Weltrekord starten soll, ist noch nicht bekannt.