Dschungelcamp-Kandidatin 2023 Das ist Djamila Rowe

Im Januar 2021 war Rowe Kandidatin in der Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow“ und kämpfe um die Teilnahme am Dschungelcamp. Nachdem sie damals nur auf Platz 2 landete, hat es 2023 endlich geklappt und die 55-Jährige zieht in den Dschungel ein. „Ich kämpfe seit zehn Jahren dafür, bei diesem Format dabei zu sein. Für mich ist das einfach die Bestätigung, dass wenn man an etwas ganz fest glaubt und immer weiter dafür kämpft, man am Ende sein Ziel erreicht“, so die Visagistin über ihre Teilnahme.