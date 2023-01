“Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“ Warum Djamila Rowe eine verdiente Dschungelkönigin ist

Gigi spielte den Pausenclown, Verena die Diva und Tessa brillierte in ihrer Rolle als Drama-Queen – nur Djamila wirkte irgendwie ganz normal. Authentisch, fast schon langweilig, hörte sie sich das Geschimpfe der anderen Promis an, ohne die Fassung zu verlieren. Erst als Gigi sie auf ihren Sohn anspricht, brechen bei ihr alle Dämme. "Er hat mir das hier nicht zugetraut. Ich würde mir sehr wünschen, wir hätten mehr Kontakt. Oder dass er anruft und fragt, wie geht es Dir?", beichtet Rowe, bevor sie ihrem Mitstreiter schluchzend in die Arme fällt.