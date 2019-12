Eiskönigin, Die Schöne und das Biest... : Dieser Fernsehsender zeigt an Neujahr elf Disney-Filme in Folge

Gezeigt wird unter anderem „Die Schöne und das Biest“. Foto: obs/SAT.1

Unterföhring/Düsseldorf Besonderes Geschenk zum neuen Jahr für alle Disney-Fans: Fernsehsender Sat.1 zeigt am 1. Januar elf Streifen der US-Filmschmiede in Folge. Mit dabei: „Toy Story 3“, „Aladdin“ und „Die Eiskönigin - Völlig unverfroren“. Was wann läuft.

„Disney Filmfest“ nennt Sat.1 den besonderen Fernsehtag am 1. Januar 2020 und verspricht „einen ganzen Tag voller Spaß und Emotionen für die ganze Familie“. „Ich kann mir keinen passenderen Start in das neue Jahr vorstellen“, sagt Geschäftsführer Kaspar Pflüger laut Mitteilung des Senders.

Das ist der Fahrplan für den Disney-Tag auf Sat.1:

