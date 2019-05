Übersicht für Filmfreaks : Diese 15 Mega-Projekte nimmt Disney jetzt in Angriff

Diese 15 Mega-Projekte nimmt Disney jetzt in Angriff

Los Angeles Zwar startet die neue „Avatar“-Filmreihe erst im Jahr 2021, dafür gibt es aber auch insgesamt acht neue Marvel-Filme und eine neue „Star Wars“-Trilogie. Was jetzt auf Filmfans zukommt.

Fans müssen sich weiter gedulden: Erst im Dezember 2021 soll die Fortsetzung des 3D-Fantasy-Spektakels „Avatar“ auf der Leinwand zu sehen sein. Das teilten das Studio Walt Disney und die Avatar-Produzenten am Dienstag mit.

Zugleich kündigte Disney drei neue, noch titellose „Star Wars“-Filme für die Jahre 2022, 2024 und 2026 an. Der neunte „Star Wars“-Film mit dem Untertitel „The Rise of Skywalker“ unter der Regie von J.J. Abrams soll Mitte Dezember in die Kinos kommen.