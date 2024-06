Diskussion über Corona bei Maybrit Illner „Wir sahen uns eingeordnet irgendwo zwischen Spaßbad und Puffbesuch“

Für eine sachliche Aufarbeitung ohne Schuldzuweisungen spricht sich auch Malu Dreyer aus: „Ich finde auch den Bürgerrat total gut“, erklärt sie. „Man muss auch die Stimmen hören, die in der Pandemie das Gefühl hatten, sie sind untergegangen.“ Beispielsweise die Stimmen etlicher Kunst- und Kulturschaffender, die Jan Josef Liefers in dieser Runde vertritt. Dass Künstler in der Pandemie nicht mehr arbeiten durften und vielfach in Not gerieten, habe zu großen Lebenskrisen geführt, so der Schauspieler. Auch das sei ein Grund, warum er damals die Video-Protest-Aktion „Alles dichtmachen“ mit initiiert habe.