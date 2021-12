„Same procedure as every year“ : Wann „Dinner for One“ an Silvester im Fernsehen läuft

Düsseldorf Es gehört zu Silvester wie das Fondue oder Raclette: „Dinner for One“. Jetzt sind die ersten TV-Termine bekannt. Eins ist klar: Die Sendung hat eine große Fangemeinde.

Fernsehwiederholungen haben nicht immer den besten Ruf - bei „Dinner for One“ ist das anders. Der Sketch-Klassiker gehört in die Kategorie, die manche gar nicht oft genug sehen können und viele zumindest jedes Jahr wieder. Und so heißt es auch 2021 ein weiteres Mal „The same procedure as every year“ - und das gleich etliche Male. Das Erste zeigt „Dinner for One“ an Silvester um 16.45 Uhr. Und auch alle dritten Programme vom Bayerischen über den Westdeutschen bis zum Mitteldeutschen Rundfunk kommen an der Wiederholung nicht vorbei. Der Norddeutsche Rundfunk (NDR) zeigt die Originalfassung am 31. Dezember sogar gleich viermal – ein weiteres Mal im Dialekt.