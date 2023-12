Im Alter von 89 Jahren Früherer ZDF-Intendant Dieter Stolte gestorben

Mainz · Der frühere ZDF-Intendant Dieter Stolte ist tot. Stolte starb am Sonntag mit 89 Jahren in Berlin. Er stand von 1982 bis 2002 als Intendant an der Spitze des Senders.

12.12.2023 , 14:49 Uhr

Dieter Stolte, 2001 vor dem Logo der Sendeanstalt. Der damalige Intendant des ZDF starb nun in Berlin. Foto: dpa/Oliver Stratmann

In Stoltes Amtszeit fielen unter anderem der Start der Gemeinschaftsprogramme 3sat, Arte, KiKa und Phoenix sowie der ersten Digitalkanäle des ZDF. Das „ZDF-Mittagsmagazin“ wurde 1989 aus der Taufe gehoben, 1992 das „ZDF-Morgenmagazin“. Die Show „Wetten, dass..?“ startete in Stoltes Zeit als Programmdirektor und stieg in seiner Intendantenzeit zum regelmäßigen Quotenbringer auf. 75 Bilder Diese bekannten Menschen sind 2023 gestorben 75 Bilder Foto: dpa/Jacquelyn Martin ZDF-Intendant Norbert Himmler würdigte Stolte als „einer der prägenden Architekten des ZDF und seiner Programmangebote, wie wir sie bis heute kennen“. Er sei ein „überzeugter Verfechter des öffentlich-rechtlichen Systems“. gewesen. Der gebürtige Kölner Dieter Stolte war 1962 nach einem Studium der Philosophie, Geschichte und Germanistik in Tübingen und Mainz als persönlicher Referent des Gründungsintendanten Karl Holzamer zum ZDF gekommen. 1967 wurde er Leiter der neu geschaffenen Hauptabteilung Programmplanung. Ab 1973 war Stolte Fernsehdirektor und stellvertretender Intendant des Südwestfunks in Baden-Baden, bevor er 1976 als Programmdirektor zum ZDF zurückkehrte. Ab März 1982 war er der dritte Intendant des Senders. Nach 20 Jahren übergab er das Amt an seinen Nachfolger Markus Schächter. Von 2002 bis 2006 war Stolte als Herausgeber der zusammengelegten Axel-Springer-Zeitungen „Welt“ und „Berliner Morgenpost“ tätig. Seit 1980 war Stolte Professor an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg.

(top/epd)