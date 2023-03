Auftritt bei „Maischberger“ Dieter Nuhr ändert seine Meinung zum Ukraine-Krieg

Ansonsten gibt er seine üblichen Meinungen zum Besten. Gleichzeitig spricht Nuhr sich dagegen aus, Diskussionen über Themen wie den Klimawandel oder die Corona-Pandemie „abzuwürgen“. Er sehe es als Grundlage seines Berufs an, infrage zu stellen, was scheinbar eindeutig sei. Eine eindeutige Stellungnahme scheint auch nicht sein Ding zu sein, als das Gespräch auf Äußerungen in seinen Shows kommt, die Kritik nach sich gezogen haben. „Ich nehme eben nicht die extreme Position ein“, sagt der Kabarettist mit Blick auf Vorwürfe, genau das zu tun.