Auftritt bei „Maischberger“ Dieter Nuhr ändert seine Meinung zum Ukraine-Krieg

Der Kabarettist Dieter Nuhr hat seine Meinung zur Politik Deutschlands im Ukraine-Krieg grundlegend geändert: „Heute halte ich die Forderung nach Verhandlungen für völlig irreal, weil mit wem soll man verhandeln?“, sagt Nuhr am Mittwochabend in der Talkshow „Maischberger“. Er vertrete inzwischen auch die Haltung, dass die Ukraine sich nicht ergeben solle – und dazu brauche das Land Waffen. „Ich sehe nicht mehr die Alternative zu dem, was wir gerade tun“, sagt Nuhr. Der Kabarettist gehörte im Mai 2022 zu den Erstunterzeichnern eines Offenen Briefs, in dem Bundeskanzler Olaf Scholz aufgefordert wurde, keine schweren Waffen an die Ukraine zu liefern.