„Es ging nie ums Geld“ : Dieter Bohlen spricht über Aus bei „DSDS“ und „Supertalent“

Dieter Bohlen war seit Staffel 1 Jurymitglied bei „Deutschland sucht den Superstar“. Foto: dpa/Henning Kaiser

Köln/Düsseldorf „Deutschland sucht den Superstar“ und „Das Supertalent“ finden künftig ohne Dieter Bohlen statt. Nach langem Schweigen und einem krpytischen Statement am Samstag hat sich der Pop-Titan nun erneut zu Wort gemeldet und über das Aus gesprochen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nach dem Aus bei RTL und den Erfolgsshows „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) und „Das Supertalent“ wurde es kurzzeitig still um Pop-Titan Dieter Bohlen. Erst am Samstagabend – pünktlich zum „DSDS“-Halbfinale mit seinem Vertreter Thomas Gottschalk – meldete sich Bohlen erstmals zu Wort und kündigte „etwas Großes“ an. Was er damit meinte, ist heute noch nicht klar. Fest steht nur, dass er sich nun wieder geäußert hat.

View this post on Instagram A post shared by Dieter Bohlen mit Carina (@dieterbohlen) Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Instagram. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Instagram, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Am Mittwoch ergriff Bohlen wieder die Gunst der Stunde und gab per Instagram-Video ein Statement ab. „Jetzt konntet ihr endlich lesen, warum RTL und ich uns getrennt haben. Es lag nie am Geld, darum ging es überhaupt nicht“, stieg Bohlen ein. Er sei auch nicht ausgerastet, sei nicht böse gewesen, versicherte Bohlen. Aber warum das Aus bei den TV-Shows? Bohlens Antwort: RTL will einfach einen neuen Weg gehen und familienfreundlicher werden. Da habe ich als Revoluzzer, der immer ein bisschen auf die Kacke haut, nichts mehr zu suchen, das kann ich auch verstehen.“ Durch das Ende der Erfolgsgeschichte bei „Deutschland sucht den Superstar“, sei Bohlen klar geworden, dass er eben so sei wie er sei – „da kann ich mich auch nicht mehr ändern“. Er werde sich immer weiter optimieren. „Und noch ehrlicher sein“.

Mitte März hatte der Kölner Sender RTL bereits verkündet, dass man einen neuen Weg bei der Abendunterhaltung bestreiten möchte und auf neue Gesichter setzen werde – ohne Bohlen, der seit Staffel 1 von „Deutschland sucht den Superstar“ mit Gewinner Alexander Klaws dabei war. Nun werde im neuen Jahr alles umgekrempelt, heißt es. So werde die gesamte Jury von „DSDS“, in der gerade noch Maity Kelly und Mike Singer sitzen, sowie die Jury beim Supertalent im Evelyn Burdecki und Bruce Darnell ausgetauscht.

In der vergangenen Wochen spitzte sich die Lage kurzzeitig zu. Bohlen ließ sich für die noch beiden ausstehenden Shows von „DSDS“ krankschreiben, RTL engagierte Thomas Gottschalk, der nun auch im Finale am Samstag dabei sein wird. Warum sich Bohlen krankschreiben ließ, ist indes noch nicht bekannt. In seinem Instagram-Video von Mittwoch grüßte er von einem Strand, im Hintergrund ist das Meer zu sehen. Sein Video wurde binnen kurzer Zeit tausendfach geliked und geteilt. Auch Pietro Lombardi kommentierte den Clip: „Es wird viel kommen da bin ich mir sicher“, schrieb der „DSDS“-Gewinner und ehemalige Juror auf Instagram.

(mja)