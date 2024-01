Bei Lanz, Maischberger und Co. Dieser Politiker war 2023 am häufigsten Talkshow-Gast

Der deutsche Branchendienst Meedia hat wie jedes Jahr eine Rangliste mit den Politikern und Experten herausgegeben, die im vergangenen Jahr am häufigsten in den großen Talkshows des Landes zu Gast waren. Während 2022 noch Norbert Röttgen am häufigsten über die Bildschirme der Zuschauer flimmerte, ist es diesmal ein junger Kollege einer anderen Partei. Dieser war 18 Mal in den fünf großen Talkshows des Ersten und des ZDF zu Gast: dreimal bei "Anne Will", einmal bei "Hart aber fair", zweimal bei "Maischberger", sechsmal bei "Maybrit Illner" und sechsmal bei "Markus Lanz".