„Polizeiruf“ am Sonntag : Der beste Krimi des Jahres

Sucht Gerechtigkeit um jeden Preis: Doreen Brasch (Claudia Michelsen). Foto: dpa/Stefan Erhard

MAGDEBURG Schuld und Sühne in Magdeburg: Packend, intensiv und abgründig ist der „Polizeiruf“ mit Claudia Michelsen. Eine spoiler-freie Vorschau.

Einen Abend lang bloß sollte Sandra auf die Tochter ihrer Freundin Valerie aufpassen, doch sie schläft ein und wird am nächsten Morgen vom Gewimmer des Mädchens aus dem Babyfon geweckt. „Mama ist weg“, sagt die kleine Janet, und Recht hat sie. Das Bett ihrer Mutter ist unberührt, das Handy ausgeschaltet. Per Sprachnachricht hatte die junge Krankenpflegerin noch angedeutet, dass ihr Date wohl wenig berauschend war. Seitdem: Nichts.

Bald aber wird es um alles gehen, ohne dass der Film dabei konstruiert oder überdreht wirken würde. Wer die Tatort-Folgen „Die Pfalz von oben“ oder „Das perfekte Verbrechen“ mochte, solte ihn sehen. Und wer nicht, der auch.

Kompromisslos geht die Grimmepreis-prämierte Regisseurin Brigitte Maria Bertele dahin, wo es weh tut. Beispielhaft etwa die fachlich korrekte, aber brutal empathielose erste Reaktion der Polizisten auf den emotionalen Ausnahmezustand von Sandra und Valeries Vater: „Frau Klein ist erwachsen; sie hat das Recht, ihren Aufenthaltsort frei zu wählen.“ Von „Gefahr für Leib und Leben der vermissten Person“ sei bis auf weiteres nicht auszugehen. Und Tschüss!

Die meisten Vermisstenfälle lösen sich ja tatsächlich schnell von selbst. Aber so wenig wie die Liebe in Gedanken nützt Statistik im Einzelfall. Valeries Vater und Freundin haben das Glück, dass Ermittler Günther Márquez (Pablo Grant) einst mit der nun Vermissten in eine Klasse ging. So bekniet Márquez seine Kollegin Doreen Brasch (Claudia Michelsen), die wiederum ihren Chef Uwe Lemp (Felix Vörtler) überzeugt, dass von einer Entführung auszugehen ist – oder Schlimmerem.

Nach einer Viertelstunde ist auch eine starke Spur gefunden; viel Blut von der Vermissten sowie ihr Schmuck. Und nach einer weiteren Viertelstunde knickt der so renitente Verdächtige Markus Wegner (Sascha Gersak) ein. Ja, er habe Valerie Klein umgebracht. Warum? „Darum. Einfach so. Weil ich wollte.“ Die Indizienlage allerdings ist mittelprächtig – Geständnis hin oder her.

Vor einigen Monaten hat der streitbare Bundesrichter Bundesrichter Thomas Fischer eine kluge „Spiegel“-Kolumne mit dem Titel „Gestehen Sie!“ geschrieben. These: Geständnisse sind massiv überbewertet, weil juristisch meist vernachlässigbar. Ihnen komme schlicht „nicht die überragende, geradezu magische Bedeutung zu“, die ihnen Laien wie du und ich beimessen. Fazit: „Wir schauen den Menschen nicht in die Köpfe, und was sie sagen, ist, wenn wir Glück haben, ein Teil des Ganzen.“

Brasch glaubt daran, sich dieses Glück in diesem Fall erarbeitet zu haben. Jedoch ist sie auch maximal befangen – denn Wegner gesteht auch einen weiteren Mord, für den längst ein anderer im Gefängnis sitzt. Brasch hatte auch damals die Ermittlungen geleitet. Schwer lastet ihr möglicher massiver Fehler auf ihr, umso verlockender erscheint die Chance zur Wiedergutmachung – wenn sie nur beweisen kann, dass Wegner tatsächlich der Täter ist. Der wiederum widerruft sein Geständnis, während andere Tatverdächtige ins Spiel kommen. „Sie verrennen sich“, warnt Lemp; es ist mehr Flehen als Vorwurf.

Doch Brasch folgt ihrer Intuition, und geht auf direkten Konfrontationskurs zu Polizeichef, Staatsanwaltschaft, Politik. „Der Verurteilte“ ist ein knackiger Fall, zeitgemäß in Szene gesetzt, durch die Bank sensationell gespielt. Wer trotz oder gerade wegen all der echten Toten in unserem Land und auf dieser Welt einen weiteren Film über fiktive Verbrechen sehen will, der wähle diesen. Auch wenn das Zusehen im Endspurt eine echte Tortur ist.

Es ist nur ein Film. Aber was für einer. Der beste Krimi des Jahres wäre er wohl auch, wenn er eine Woche späer liefe.