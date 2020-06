Diese Fragen musste Sebastian Langrock bei WWM beantworten

Frage 14 (500.000 Euro):



Was soll in bestimmten Abständen nach der sogenannten ABCDE-Regel kontrolliert werden?



A: Komposthaufen im Garten B: Luftdruck der Autoreifen C: Leberflecken auf der Haut D: Aktienfonds bei der Bank



Richtige Antwort: C