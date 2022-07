Neue Staffel : Die wichtigsten Infos zur Sat.1-Show „Paar Love“ mit Ralf Schmitz

Unterföhring Am Mittwoch, den 13. Juli startet die neue Staffel der Spielshow „Paar Love“ auf Sat.1. Im vergangenen Jahr hieß die Show noch „Paar Wars“, wurde infolge des Ukraine-Krieges jedoch umbenannt. Die wichtigsten Infos vor dem Start gibt es hier im Überblick.

Moderator Ralf Schmitz lädt ab Mittwoch, 13. Juli drei Paare in seine Sendung ein, um ihre Beziehung auf die Probe zu stellen. Ist es möglich, seinen Partner oder seine Partnerin anhand einzelner Körperteile zu erfühlen? Und was gab es beim ersten Date zu essen? Fragen wie diesen und mehr müssen sich die Kandidatinnen und Kandidaten in der ersten Folge stellen. Doch schon vorab gibt Gastgeber Schmitz Entwarnung: „Entweder der Gewinn schweißt zusammen oder der Kampf an sich. Alle fallen sich danach in die Arme und haben sogar noch etwas über sich gelernt. Ich sehe immer nur befreite Gesichter. So oder so. Eine herrliche Show!“