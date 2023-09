Reality-Krimi-Show bei RTL Das müssen Sie zu „Die Verräter – Vertraue Niemandem!“ wissen

Welcher dieser Promis ist der perfekte Lügner? Wer manipuliert die anderen Teilnehmer erfolgreich? Und wer schnappt sich am Ende den Silberschatz? Mitte September erfahren wir mehr. „De Verraders“, die niederländische Vorlage der Show, war 2022 ein großer TV-Erfolg. So wurde sie unter anderem mit der Goldenen Rose in der Kategorie „Reality and Factual Entertainment“ ausgezeichnet.