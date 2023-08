„Die Verräter – Vertraue Niemandem!“ RTL startet neue Krimishow mit Sonja Zietlow

16 Prominente in einem Netz von Lügen und Misstrauen - darum geht es in der neuen RTL-Show „Die Verräter – Vertraue Niemandem!“. Der Sender sprach in einer Mitteilung am Montag in Köln von einem „Reality-Krimi“. Die Show läuft ab 20. September immer mittwochs 20.15 Uhr auf RTL. In dem „Spiel um Schein und Sein“ würden die Zuschauer über sechs Folgen hinweg „durch raffinierte Täuschungen, Misstrauen, Wahrheiten und Lügen in Atem gehalten“.