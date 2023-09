RTL-Show „Die Verräter“ Werwölfe als Reality-TV – aber wo bleibt der Spaß?

Die Show möchte außerdem als Strategiespiel überzeugen, mit raffinierten Täuschungen - momentan lebt sie aber vor allem von den permanenten gegenseitigen Anschuldigungen und Fingerzeigen. Es fehlt noch ein bisschen die Raffinesse dahinter. Zumal wäre es an dieser Stelle vielleicht auch nicht schlecht gewesen, sich noch weiter an „Werwölfe“ zu orientieren und manchen Loyalen bestimmte Fähigkeiten zu geben, die noch mal für den extra Kick sorgen. So gibt es in dem Spiel die „Seherin“, die sich die „Rolle“ eines der Mitspieler ansehen kann oder die „Hexe“, die unter anderem einmal pro Spiel das Opfer heilen kann, sodass es im Spiel bleibt. Zwar gibt es in der zweiten Folge die Option ein „Schutzschild“ zu erspielen, dennoch scheint das auch eher willkürlich in die Sendung eingebaut. Denn dieses Schild schützt „nur“ vor dem Mord, aber nicht vor der Verbannung. Durch dauerhafte bestehende „Fähigkeiten“ hätte die Sendung noch eine neue Ebene bekommen und hätte in manchen Szenen weniger die Anmutung eines Hexenprozesses.