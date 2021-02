Nachlese zum „Tatort: Rettung so nah“ : Selbstjustiz an Sanitätern

Dresden Luise Aschenbrenner glänzt als Greta in einem packenden Film, doch die Tätersuche verläuft leider arg nach Schema F. Die Kritik zum Tatort „Rettung so nah“ – inklusive Vorschlag für einen geeigneteren Mörder.

Worum ging's wirklich? Um den Einblick in den Alltag auf einer Rettungswache. Wie gehen die Sanis und Ärzte damit um, 24/7 ran zu müssen, im Schichtdienst - zu jeder Kneipenschlägerei, zu jedem noch so schlimmem Unfall, in jeden dunklen Park, in dem sonstwer warten mag? Der Film legt nahe: Wenn man so will, haben sie es noch schwerer als Tatortreiniger. Ihr Job ist kaum weniger blutig. Die Chance, helfen zu können bis hin zur Rettung von Menschenleben, bedeutet auch eine massive Verantwortung. Und als wäre all das nicht schwer genug, haben sie zunehmend mit Gaffern und Angehörigen zu kämpfen, die auch mal ausfällig werden oder sogar körperlich aggressiv