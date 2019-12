1. Stimme 1 - Sie spricht Marge

Seit dem Tod von Elisabeth Volkmann im Jahr 2007 übernimmt Anke Engelke die Synchronisation von Marge. In Deutschland trat Marge mit neuer Stimme erstmals am 21. Januar 2007 in der Folge „Ein perfekter Gentleman“ in Erscheinung. Komikerin Engelke lieh Marge auch in „Die Simpsons - Der Film“ ihre Stimme.