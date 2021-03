Der langjährige Löwenzahn-Moderator Peter Lustig hatte seinen ersten Auftritt vor einer Kamera bei „Die Sendung mit der Maus“ – in einem kurzen Sketch. Das war 1970. Zwei Jahre später trat Lustig dann regelmäßiger in der Show auf, ab 1979 war er die Hauptfigur der Sendung „Pusteblume“, die später in „Löwenzahn“ umbenannt wurde.