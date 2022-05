Dokumentation : Wann läuft die „Die Queen – Schicksalsjahre einer Königin“?

London Queen Elizabeth II. begeht ihr Platinjubiläum auf dem Thron - und das soll auf der Insel kräftig gefeiert werden. Die Dokumentation „Die Queen – Schicksalsjahre einer Königin“ zeigt ihre wichtigsten Phasen als Monarchin.

Großbritannien bereitet sich auf eine Riesenfest vor - mit berittenen Truppen, Musik und feierlichen Gebeten - und einem Rudel tanzender mechanischer Corgis. Mit vier Tagen Prunk und Pomp feiert die Nation diese Woche in London das 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth. Aber hinter den Blaskapellen, Straßenpartys und einem geplanten Auftritt der 96-jährigen Monarchin auf dem Balkon des Buckingham-Palastes steckt mehr: das Bestreben, zu zeigen, dass die königliche Familie nach sieben Jahrzehnten immer noch relevant ist.

Die Jubiläumsfeiern sind auch Teil des Bemühens, die Öffentlichkeit auf den Tag vorzubereiten, wenn Charles den Thron besteigt. Der 73-Jährige könnte eine Schlüsselrolle bei der ersten Veranstaltung am Jubiläumswochenende spielen, die alljährliche als Trooping the Colour bekannte Militärparade abnehmen. Die Queen wird ihre Anwesenheit dabei davon abhängig machen, wie sie sich an diesem Tag gesundheitlich fühlt.