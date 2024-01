Musik-Live-Event RTL holt „Die Passion“ zurück ins TV – mit spannender Neuerung

Im Jahr 2022 strahlte RTL erstmals „Die Passion – Die größte Geschichte aller Zeiten“ aus. Spielort der Live-Veranstaltung, in der die letzten Tage im Leben von Jesus von Nazareth erzählt werden, war damals Essen. Thomas Gottschalk führte als Erzähler durch die Geschichte. Eigentlich sollte die zweite Ausgabe bereits im letzten Jahr über die Bühne gehen. Nach einer Absage im Oktober 2022 ist es am 27. März dieses Jahres dann wieder so weit, die Passionsgeschichte wird live bei RTL aufgeführt.