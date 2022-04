„Die Passion“ auf RTL : Zuschauer lassen sich auf Twitter über das TV-Event aus

Essen Am Mittwoch, 13. April, lief mit „Die Passion“ eine moderne Neuauflage der Jesu-Geschichte auf RTL. Thomas Gottschalk begleitete das Event als Moderator und Alexander Klaws gab seine Performace als Jesus Christus zum Besten. Die Reaktionen der Zuschauer: Eher peinlich berührt, als von der Auferstehungsgeschichte gerührt.

Einen Tag vor Gründonnerstag, am 13. April, haben knapp drei Millionen das TV-Experiment „Die Passion - Live“ um 20.15 Uhr bei RTL geschaut. In der Show mit dem ehemaligen „Wetten, dass..?“-Moderator Thomas Gottschalk als Erzähler holte der Privatsender kurz vor Ostern die Leidensgeschichte Jesu in die Moderne während der Primetime. Im Internet wurde sich vielfach an der Sendung aus Essen abgearbeitet. Der Hashtag #diepassion war ein Hit.