Überraschung am Freitagabend : Die Maus zu Gast bei den „Tagesthemen“

Überraschung am Freitagabend

Mit 50 Jahren ist auch ein Kinderstar alt genug für die „Tagesthemen“ mit Pinar Atalay. Die Figur aus der „Sendung mit der Maus“ erweist sich allerdings als schwieriger Interviewgast.

Die Stimme kennt man doch - aber nicht vom Vorspann der ARD-„Tagesthemen“? Das ist die Überraschung bei den „Tagesthemen“ am Freitagabend. Aus dem Off leitet Armin Maiwald die Nachrichtensendung ein, und zwar im Stil seiner gewohnten Umgebung: wie in der „Sendung mit der Maus“. Nachrichtenmoderatorin Pinar Atalay nimmt den Faden auf und übersetzt ins Türkische, wie es sonst nur bei der Kindersendung geschieht.